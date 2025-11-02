Pojechali na ryby i zaginęli. Tragiczne odkrycie na Mazurach

W niedzielne popołudnie w jeziorze Kruklin, położonym nieopodal Giżycka, odnaleziono ciała dwóch mężczyzn poszukiwanych od piątku. Policja potwierdziła, że to bracia w wieku 52 i 48 lat, którzy przyjechali z Ełku, by spędzić czas na rybach.

Poszukiwania prowadzone były nieprzerwanie przez trzy dni. W akcji udział brali policjanci, strażacy, ratownicy wodni oraz płetwonurkowie, wspierani przez drony, sonar i psa tropiącego. Przeszukiwano zarówno taflę jeziora, jak i okoliczne lasy oraz ścieżki prowadzące nad wodę. Akcję wstrzymywano jedynie po zmroku, by wznowić ją o świcie.

Sonar wskazał miejsce. Płetwonurkowie potwierdzili najgorsze

Jak przekazała aspirant sztabowa Iwona Chruścińska z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku, przełom w działaniach nastąpił w niedzielę.

– Płetwonurkowie zeszli pod wodę i potwierdzili obecność ciał dwóch mężczyzn. Zostały one wydobyte na brzeg, a następnie potwierdzono ich tożsamość; to poszukiwani bracia z Ełku – powiedziała funkcjonariuszka.

Mężczyźni byli ostatni raz widziani w czwartek, gdy wybrali się na ryby. Gdy nie wrócili i kontakt z nimi się urwał, rodzina zgłosiła ich zaginięcie. Krótko po rozpoczęciu akcji poszukiwawczej, w pobliżu jeziora odnaleziono samochód, którym przyjechali. W środku nie było żadnych śladów wskazujących na miejsce ich pobytu.

Policja bada okoliczności tragedii

Na miejscu tragedii przez cały czas pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy ustalają, co dokładnie wydarzyło się na jeziorze Kruklin.

Śledczy nie wykluczają, że mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku, jednak biorą pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze.

