Nietypowe okrzyki w Sejmie. Tusk zwrócił uwagę na ważny szczegół

Sejm w głosowaniu wyraził zgodę na uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze a także na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej tłumaczyła, że dowody wskazują, iż Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw w aferze Funduszu Sprawiedliwości.

Ziobro zostanie aresztowany? Wymowna reakcja Tuska

– Nie ma się z czego cieszyć, bo to fajnie nie wygląda. Ale z punktu widzenia polskiej demokracji, to bardzo ważne, że Polacy zobaczyli, że rozliczenia stają się faktem – powiedział Donald Tusk tuż po decyzji Sejmu w sprawie uchylenia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze i zgodzie na tymczasowe aresztowanie polityka PiS.

Na razie nie wiadomo, kiedy decyzja wejdzie w życie. – Nie wyślę przecież oddziału komandosów do Budapesztu. Kiedy Zbigniew Ziobro będzie osiągalny, prokuratura zleci taką decyzję. Polityk powinien ponosić większą odpowiedzialność niż obywatele, którzy nie dzierżą władzy – stwierdził.

Premier dopytywany o to, czy były minister sprawiedliwości może zwrócić się z wnioskiem o azyl na Węgrzech, premier ocenił, że źle się stało, że Viktor Orban decyduje się na gesty takie jak spotkania ze Zbigniewem Ziobrą, ponieważ buduje to niepotrzebnie napięcia między Polską i Węgrami.

– Nie siedzę w głowie byłego ministra. Nie wiem, ale myślę, że lepiej byłoby dla niego, żeby stanął przed prokuraturą i sądem. Dzisiaj sądy i prokuratura są całkowicie niezależne. Moi ministrowie są przesłuchiwani wielokrotnie przez prokuraturę. Zbigniew Ziobro powinien w Polsce walczyć o swoje dobre imię i stanąć przed sądem – podkreślił szef rządu.

Tusk o Ziobrze: Nie mam potrzeby zemsty

Donald Tusk w rozmowie z dziennikarzami mówił, że nie ma potrzeby zemsty czy odwetu. – Chcę też powiedzieć tak bardzo serio, z głębi serca: ja nie mam żadnych osobistych porachunków ze Zbigniewem Ziobrą. Nie mam w sobie żadnej potrzeby odwetu czy zemsty. Mam wielką potrzebę, i to nie jest tylko moja potrzeba, ale milionów Polaków, żeby politycy czuli się odpowiedzialni za to, co robią i byli rozliczani – podkreślił premier.

Szef rządu zaznaczył, że „nawet posłowie Konfederacji nie mieli wątpliwości, że Zbigniew Ziobro winien odpowiadać za rzeczy, których się dopuścił”. – Nie wiem, czy słyszeliście ten okrzyk „Konfederacja i KO – jedno zło”. Nawet posłowie Konfederacji nie mieli dzisiaj wątpliwości podczas głosowania – dodał polityk KO.

