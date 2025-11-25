Nadchodzą zmiany w szkołach i przedszkolach? MEN pracuje nad projektem

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje zmiany w organizacji publicznych szkół i przedszkoli. Projekt rozporządzenia w tej sprawie pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Nowy projekt rozporządzenia. Dotyczy organizacji szkół

Jedna ze zmian dotyczy arkuszy organizacyjnych. MEN planuje zrezygnować z ich obowiązkowego opiniowania przez kuratora oświaty: „kurator oświaty nie będzie już opiniował arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i przedszkoli”. Obowiązek taki pozostanie jednak w przypadku szkół artystycznych.

Na organy prowadzące szkoły ministerstwo chce nałożyć nowy obowiązek. Arkusze organizacyjne po zatwierdzeniu mają być przekazywane do organu, który sprawuje pedagogiczny nadzór nad daną placówką.

MEN chce, aby przepisy weszły w życie od początku przyszłego roku. Urzędnicy odpowiedzialni za przygotowanie projektu wskazali w jego uzasadnieniu, że dodatkowo konieczne będzie określenie wymiaru godzin zajęć fakultatywnych i zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (o ile przewiduje je podstawa programowa). Zmiany wynikają z wprowadzenia nowej definicji ramowych planów nauczania.

Projekt rozporządzenia zastępuje nazwę przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie” nazwą „edukacja zdrowotna”.

Edukacja zdrowotna. Niewielkie zainteresowanie

Ministerstwo edukacji zbierało ze szkół dane dotyczące decyzji rodziców oraz dorosłych uczniów. Resort opublikował właśnie szczegółowe dane, z których wynika, że edukacja zdrowotna nie cieszy się dużym zainteresowaniem.

Edukacja zdrowotna nie jest przedmiotem obowiązkowym – czas na podjęcie decyzji o uczestnictwie minął 25 września. Ministerstwo Edukacji Narodowej na swojej stronie opublikowało dane statystyczne dotyczące uczestnictwa w lekcjach. Na zajęcia chodzi prawie 921 tys. uczniów, co stanowi około 30 proc. uprawnionych.

Resort przedstawił również dane z podziałem na szkoły. Najwyższy procent uczestnictwa odnotowano w szkołach podstawowych – w zajęciach edukacji zdrowotnej bierze udział 40,36 proc. uprawnionych dzieci. W szkołach podstawowych odnotowano znacznie niższe wyniki. Na edukację zdrowotną chodzi 18,33 proc. uczniów szkół artystycznych oraz 14,4 proc. uczniów ze szkół branżowych I stopnia. najgorsze wyniki zanotowano w liceach – 10,08 proc. oraz technikach – 7,78 proc.

Czytaj też:

Ten pomysł MEN wywołał burzę. Mamy nowe informacje