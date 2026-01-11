Ferie zimowe nie dla wszystkich? Przepisy mówią jasno

Uczniowie w szkołach podstawowych oraz liceach szykują się właśnie do ferii zimowych. Pierwsza tura odpoczynku od nauki potrwa od 19 stycznia do 1 lutego. Wolne będą mieli uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

W drugiej kolejności z dwutygodniowej przerwy od zajęć szkolnych (2-15 lutego) skorzystają uczniowie z województw: dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz małopolskiego. Jako ostatnie (16 lutego -1 marca) ferie zimowe będą miały szkoły z Podkarpacia, Lubelszczyzny, Wielkopolski, Śląska oraz województwa lubuskiego.

Ferie nie dla wszystkich? Tego dyrektorzy wymagają od nauczycieli

Jak się jednak okazuje, dla nauczycieli ferie zimowe nie zawsze muszą oznaczać dwutygodniowy urlop. Chociaż Karta Nauczyciela mówi wprost, że pedagogowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania, nie wszyscy dyrektorzy przestrzegają tych zapisów. Na forach dla nauczycieli pojawiają się głosy, że dyrektorzy mimo braku uczniów, każą im przychodzić do szkół.

Formalnie mają do tego prawo. Jeden z zapisów Karty Nauczyciela zakłada, że w czasie ferii szkolnych nauczyciel może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania ściśle określonych czynności takich jak:

przeprowadzanie egzaminów

przeprowadzanie związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego

opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

Ustawa wprost zakłada, że czynności te nie mogą zająć nauczycielowi łącznie więcej niż siedem dni.

Ferie 2026. Nauczyciele pozbawieni urlopu?

Tym samym dyrektor szkoły faktycznie może domagać się od nauczyciela obecności w szkole podczas ferii, jednak nie może on wykonywać innych czynności niż te, o których wspomina Karta Nauczyciela. Jeśli weźmiemy pod lupę przepisy od razu widać, że punkty jeden i dwa nie mają zastosowania podczas ferii zimowych, dotyczą bowiem okresu wiosenno-letniego. Z kolei ostatni podpunkt, dotyczący opracowywania programów, dzieje się zazwyczaj albo pod koniec roku szkolnego albo na jego początku.

Serwis Strefa edukacji podkreśla, że dyrektorzy najczęściej proszą nauczycieli o doskonalenie zawodowe podczas ferii. Nadal nie może trwać to jednak dłużej niż siedem dni.

