Nagła reakcja USA po wecie Nawrockiego. Ambasador nie gryzł się w język

Karol Nawrocki zdecydował się zawetować ustawę wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych. – W założeniu miała chronić obywateli – w szczególności dzieci. To sprawa niezwykle ważna i wymagająca roztropnego, skutecznego i mądrego uregulowania. Dlatego nie wolno było jej zniszczyć złymi wrzutkami legislacyjnymi. Po raz kolejny do dobrych rozwiązań doklejono przepisy, które są nie do obrony i po prostu szkodzą – powiedział prezydent uzasadniając swoją decyzję.

– Pod koniec października ubiegłego roku, w trakcie procesu legislacyjnego, zgłaszałem poważne wątpliwości ws. założeń, które oddają kontrolę nad treściami w internecie urzędnikom podległym rządowi, a nie niezależnym sądom. Zamiast realnej kontroli sądowej wprowadzono rozwiązanie absurdalne: sprzeciw wobec decyzji urzędnika, który obywatel musi złożyć w ciągu 14 dni – dodawał polityk.

W opinii głowy państwa taka sytuacja przypomina świat opisany przez Orwella w książce „Rok 1984”.

Ustawa cyfrowa zawetowana. Nawrocki w ogniu krytyki

Weto Karola Nawrockiego ostro skrytykował Krzysztof Gawkowski. – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zwiększała prawa obywateli wobec cyfrowych gigantów. Pozwalała skutecznie walczyć z treściami nielegalnymi, w tym z pedofilią czy oszustwami. Weto Prezydenta osłabia prawa obywateli – tłumaczył minister cyfryzacji.

Oświadczenie wydała także KRRiT. „Weto prezydenta utrudni walkę z dezinformacją w internecie i to w czasie, gdy niemal każdy dzień przynosi zza wschodniej granicy kolejne kłamstwa i półprawdy Utrudni także walkę z rozpowszechnianymi w sieci z innymi skrajnie szkodliwymi treściami, jak m.in. nawoływanie do samobójstwa czy pochwalanie pedofilii” – napisano w oświadczeniu.

Ambasador USA chwali Nawrockiego. To reakcja na weto

W zupełnie innym tonie wypowiedział się Tom Rose. Ambasador USA w Polsce zamieścił w sieci wpis, w którym pochwalił Karola Nawrockiego za brak podpisu pod ustawą cyfrową. „Prezydent zasługuje na wielkie uznanie za to weto. Polska rozumie, że konkurencyjność równa się przetrwaniu” – czytamy.

W dalszej części wpisu dyplomata przekonywał, że ustawa cyfrowa byłaby dla Polski ogromnym osłabieniem ponieważ zdławiłaby innowacyjność, a także stworzyła ogromne bariery dla nowych podmiotów wchodzących na rynek oraz ograniczyłaby osiągnięcia.

Tom Rose wspomniał także o brukselskich biurokratach, którzy mieliby hamować polską swobodę regulacyjną. Polska nie zwycięży jako regulator cudzych technologii. Zwycięży jako ich twórca i eksporter – dodał ambasador.

