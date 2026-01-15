Kto premierem po ewentualnej wygranej PiS? Sondaż wskazuje faworyta

W ubiegłą środę do podwarszawskiego Sękocina na wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego PiS zjechało ok. dwustu działaczy partii. Miała na nim dominować atmosfera „pojednania” związana ze sporem między „maślarzami”, czyli frakcją skupioną wokół Jacka Sasina, Przemysława Czarnka, Patryka Jakiego i Tobiasza Bocheńskiego, a „harcerzami” lub „margaryniarzami”, czyli zwolennikami Mateusza Morawieckiego o to, kto byłby potencjalnym premierem w razie wygrania wyborów.

Onet podawał, że Jarosław Kaczyński, zamiast obniżyć temperaturę sporu, ją podniósł. Prezes Prawa i Sprawiedliwości po rozmowie z socjologami miał powiedzieć, że nowy szef rządu powinien mieć poniżej 50 lat. To oznaczałoby wykluczenie Morawieckiego, który wyrażał ambicje, aby ponownie zostać premierem. „Portret socjologiczny” ewentualnego szefa rządu ma pasować do Czarnka, Bocheńskiego, Jakiego i Zbigniewa Boguckiego, obecnego szefa Kancelarii Prezydenta.

Kaczyński o „młodym” premierze. W grze Czarnek, Jaki, Bocheński i Bogucki

Szeregowy członek PiS wskazywał, że twarze Morawieckiego, Czarnka czy Mariusza Błaszczaka są „zgrane”, a według niego najmocniejszymi kandydatami byliby Bocheński i Bogucki. Inny działacz partyjnych dołów widzi podobieństwo z sytuacją z ostatnich wyborów prezydenckich, kiedy Kaczyński szukał nowego kandydata i ostatecznie postawił na Karola Nawrockiego. Następna osoba charakteryzuje, że Czarnek jest zbyt radykalny, Morawiecki zgrany, a Bocheński niedoświadczony.

Według sondażu przeprowadzonego przez SW Research z grona faworytów Polacy najczęściej wskazywali Jakiego, który otrzymał 14,9 proc. Na drugim miejscu znalazł się Bogucki z wynikiem 9,1 proc. Na podium uplasował się Czarnek z 7,9 proc. głosów, a Bocheński dostał 7,5 proc. Aż 60,6 proc. ankietowanych wybrało jednak opcję „ktoś inny”.

Sondaż przeprowadzono 14 stycznia metodą wywiadów on-line (CAWI) w panelu internetowym SW Panel. Przeprowadzono 820 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy – próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

