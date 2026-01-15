Tusk o azylu dla Ziobry. Użył wymownego porównania

– Ziobro jak diabeł święconej wody boi się polskiego sądu. Zdecydował się na azyl polityczny, chociaż Polska nie jest krajem – co potwierdziła UE – za zagrożoną praworządnością. Polska, podobnie jak wszystkie inne kraje członkowskie, jest uznawana za kraj bezpieczny. Jest tylko jeden kraj przeciwko któremu toczy się postępowanie związane z łamaniem praworządności i są to Węgry. Ucieczka Zbigniewa Ziobry to jest przyznanie się do winy. To się niczego nie róży od ucieczki Tomasza Szmydta na Białoruś. Mechanizm ten sam – nadużywanie władzy i działanie przeciwko polskich interesów – powiedział Donald Tusk w trakcie konferencji prasowej.

