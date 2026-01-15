Słynna flaga trafiła na aukcję WOŚP. Kiedyś należała do Karola Nawrockiego

„Po całym roku oczekiwania właśnie wchodzimy na ostatnią prostą przygotowań do 34. Finału WOŚP! Jeszcze tylko 10 dni i Letnia Zadyma w Środku Zimy znów rozgrzeje serca pięknych ludzi na całym świecie!” – czytamy we wpisie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Facebooku.

Finał WOŚP odbędzie się 25 stycznia pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

Magdalena Biejat wsparła WOŚP. Tę flagę Trzaskowskiemu podarował Nawrocki

Do grona osób, które wspierają WOŚP, dołączyła Magdalena Biejat. „Pamiętacie słynną tęczową flagę z debaty prezydenckiej w Końskich? Teraz możecie wylicytować ją na aukcji w ramach 34. Finału WOŚP! Zwycięzcę zapraszam również do osobistego odbioru i spotkania przy kawie” – napisała wicemarszałek Senatu na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Tęczową flagę w czasie wspomnianej debaty Rafałowi Trzaskowskiemu podarował Karol Nawrocki. Prezydent Warszawy zestawił przedmiot ze swojego pulpitu, a Magdalena Biejat postanowiła ją przejąć, a następnie ustawić w widocznym miejscu na swoim stanowisku.

„Sławna tęczowa flaga z debaty prezydenckiej w Końskich. Debata w Końskich była głośna z różnych powodów, jednym z nich było przejęcie tęczowej flagi przez Magdalenę Biejat. Ta flaga i ten gest stały się symbolem odważnej walki o równość i wierności swoim przekonaniom w brudnym świecie polityki. Teraz ta flaga może być Twoja!” – czytamy w opisie aukcji.

Licytacja będzie trwała do 16 lutego. W chwili publikacji tekstu najwyższa oferta wynosiła 4500 zł.

Wesprzeć WOŚP zdecydował się także m.in. Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych zaoferował wspólną przejażdżkę rowerową, a także rozmowę o Polsce i polityce międzynarodowej. Aukcja już teraz robi furorę. Najwyższa oferta sięga 22 tys. zł.

Czytaj też:

Polacy sercem z Owsiakiem i WOŚP. Te liczby stanowią dowód. Sondaż dla „Wprost”Czytaj też:

Aukcja WOŚP wywołała burzę. Fundacja Lubomirskich się tłumaczy