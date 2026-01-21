Burza wokół doktoratu Nawrockiego. Tajny dokument ujrzał światło dzienne

Od 2025 roku toczy się spór między Uniwersytetem Gdańskim a Siecią Obywatelską Watchdog Polska. Członkowie organizacji złożyli na uczelni wniosek, w którym domagali się udostępnienia treści recenzji pracy doktorskiej Karola Nawrockiego.

Koniec sporu o doktorat Karola Nawrockiego

Rozprawa doktorska prezydenta nosi tytuł „Opór społeczny wobec władzy komunistycznej w województwie elbląskim 1976-1989”. Dotyczy badań nad formami sprzeciwu wobec aparatu władzy w okresie PRL na poziomie regionalnym.

Przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego odmawiali wglądu do pracy. Jako powód podawano archiwalny charakter dokumentów. Ostatecznie sprawa znalazła swój finał w sądzie. Sędziowie nie mieli wątpliwości, że wniosek złożony przez Watchdog Polska powinien zostać ponownie rozpatrzony. W efekcie recenzja pracy doktorskiej polityka została udostępniona.



Jej autorem jest prof. Antoni Dudek, który w trakcie kampanii wyborczej ostro krytykował działania ówczesnego kandydata PiS w wyborach.

Prof. Dudek ocenił doktorat Nawrockiego. Znamy treść recenzji

W recenzji historyk wskazał na liczne błędy i nieścisłości popełnione przez Karola Nawrockiego. Zaznaczył jednak, że całościowa ocena pracy jest pozytywna.

„Powyższe uwagi nie obniżają mojej ogólnej bardzo pozytywnej oceny omawianej dysertacji. Tekst rozprawy autorstwa mgra Karola Nawrockiego zawiera wszystkie wymagane elementy składowe pracy doktorskiej” – ocenił prof. Antoni Dudek.

Ekspert zaznaczył, że „chociaż praca zawiera drobne potknięcia językowe, to autor posłużył się poprawną polszczyzną, prawidłowo skonstruował także przypisy oraz bibliografię”.

„Reasumując, stwierdzam, że opiniowany tekst spełnia z naddatkiem wymogi ustawowe stawiane rozprawom doktorskim. Wnoszę w związku z tym o dopuszczenie magistra Karola Nawrockiego do dalszych stadiów przewodu doktorskiego” – czytamy.

