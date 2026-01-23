Tajemnicze zaginięcie Polki na Islandii. Służby apelują o pomoc

Zaginęła 27-letnia Katarzyna Mrozowicz. Kobieta w ostatnim czasie przebywała na terenie Islandii. Bliscy zaginionej są zaniepokojeni brakiem jakiegokolwiek kontaktu i proszą o pomoc wszystkie osoby, które mogą posiadać informacje na temat tego, co się z nią stało i dlaczego przestała się odzywać.

Ostatni raz Katarzyna Mrozowicz skontaktowała się z rodziną 12 stycznia bieżącego roku. Od tego momentu nie odezwała się ponownie. Do dziś nie jest znane jej aktualne miejsce pobytu.

Zaginęła Katarzyna Mrozowicz. Opublikowano rysopis

Zaginiona kobieta ma 27 lat i około 160 centymetrów wzrostu. Ma blond włosy oraz piwne oczy. Znakiem szczególnym, który może pomóc w jej identyfikacji, jest tatuaż w kształcie fali znajdujący się na jej prawym ramieniu.

W chwili obecnej nie ma informacji, w jakich okolicznościach kobieta zniknęła ani czy potrzebuje pomocy. Rodzina podkreśla, że brak kontaktu jest dla niej zupełnie nietypowy.

Policja i fundacja proszą o pilny kontakt

Sprawą zaginięcia zajmuje się Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach. Każda, nawet pozornie błaha informacja, może mieć kluczowe znaczenie dla odnalezienia kobiety.

Osoby, które widziały Katarzynę Mrozowicz lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat jej aktualnego miejsca pobytu, proszone są o pilny kontakt – z Komendą Powiatową Policji w Kartuzach pod numerem telefonu 47 742 22 22, z najbliższą jednostką policji, pod numerem alarmowym 112, lub bezpośrednio z Fundacją Na Tropie im. Janusza Szostaka, która opublikowała ogłoszenie sprawie zaginięcia 27-latki.

Rodzina oraz fundacja apelują o czujność – proszą o przekazywanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w ustaleniu, czy pani Katarzynie nie grozi niebezpieczeństwo.

