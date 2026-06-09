Pilny sztab kryzysowy w RCB. Służby w najwyższej gotowości

Gwałtowny front burzowy paraliżuje kolejne regiony w Polsce. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (RCB) odbyła się pilna odprawa pod przewodnictwem wiceministra Wiesława Leśniakiewicza. IMGW wydał ostrzeżenia dla 14 województw, a w pięciu regionach uruchomiono Alert RCB.

Mobilizacja służb i pilne alerty dla mieszkańców

Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego natychmiast skoordynowano działania ratownicze na szczeblu krajowym i wojewódzkim. Strażacy i policjanci na bieżąco monitorują sytuację w terenie. Obecnie najtrudniejsze warunki panują w województwach małopolskim i śląskim, gdzie obowiązują alerty II stopnia. Prognozowane są tam potężne ulewy do 45 mm oraz grad.

Ze względu na wysokie ryzyko nawałnic, RCB wysłało ostrzegawcze SMS-y do mieszkańców województw: mazowieckiego, małopolskiego, podkarpackiego, opolskiego i śląskiego z apelem o szukanie bezpiecznego schronienia.

Widmo powodzi i powracające ulewy

Sytuacja pogodowa w kraju jest wyjątkowo skomplikowana. Podczas gdy w centrum i na wschodzie Polski wciąż panuje upał sięgający 30°C, na południu (w 7 województwach) obowiązują już alerty hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanów wód i lokalnymi podtopieniami.

Służby już przygotowują się na uderzenie kolejnej fali nawałnic. Od północy w Małopolsce i na Śląsku zaczną obowiązywać kolejne ostrzeżenia przed intensywnymi opadami do 35 mm.

Strażacy apelują o rozwagę. Proszę o nieparkowanie aut pod drzewami oraz pilne zabezpieczenie tarasów i balkonów.

Czytaj też:

Pogoda się psuje. Deszcz i burze wracają do Polski. Jest też dobra wiadomośćCzytaj też:

Przerażające zjawisko pogodowe w Polsce. Trąba powietrzna została nagrana