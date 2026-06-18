Milionowe zaległości, pacjentów mieli wnosić żołnierze. MON potwierdza problemy szpitala

W ostatnim czasie ciągle mówi się o bezpieczeństwie, odporności państwa i przygotowaniu na kryzys. Politycy ostrzegają przed rosyjską agresją, wojsko rozbudowuje zdolności, a MON przekonuje, że potrzebne jest odbudowanie wojskowej medycyny. Tyle że w tym samym czasie istniejące szpitale wojskowe zmagają się z problemami, które trudno pogodzić z opowieścią o gotowości państwa na najgorsze scenariusze.

Wojskowy szpital w Bydgoszczy pod ścianą. Rekordowe zadłużenie

Jednym z najbardziej jaskrawych przykładów jest 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy. To nie jest lokalna przychodnia na uboczu, lecz placówka wojskowa z ponad 480 łóżkami, klinikami specjalistycznymi, SOR-em, zapleczem kardiologicznym, kardiochirurgicznym, neurologicznym, anestezjologicznym i intensywnej terapii. Sam szpital podkreśla swoje znaczenie dla wojska, weteranów i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych związanych z zadaniami MON.

Tymczasem z odpowiedzi wiceministra obrony Pawła Bejdy na interpelację posła Piotra Króla wynika, że szpital znalazł się w trudnej sytuacji finansowej. Ministerstwo przyznało, że „aktualne zobowiązania wymagalne” wobec kontrahentów i personelu zatrudnionego na umowach cywilnoprawnych wynoszą około 15,9 mln zł. Resort potwierdził też, że opóźnienia występują od jesieni 2025 r.

Według MON przyczyną jest przede wszystkim pogarszająca się sytuacja finansowa placówki, w tym brak zapłaty przez NFZ za świadczenia nielimitowane i nadwykonania, głównie w programach lekowych. Zaległości w terminowych wypłatach dotyczą ponad 150 lekarzy wykonujących świadczenia na podstawie umów cywilnoprawnych, przede wszystkim za usługi z lutego 2026 r.

Resort zapewnia, że szpital nadal udziela świadczeń i nie planuje ograniczeń. To jednak tylko część obrazu. W tej samej odpowiedzi MON informuje, że w placówce prowadzono kontrole i monitoring programu naprawczego. W analizach wskazano m.in. potrzebę ograniczania kosztów pracy, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów lekarskich i pielęgniarskich. Mówiąc wprost w strategicznej placówce wojskowej receptą na kryzys ma być dyscyplina kosztowa, podczas gdy problem wynika także z niewydolnych rozliczeń całego systemu.

Gdy windy stanęły, pacjentów miało nosić wojsko

Według nieoficjalnych informacji, do których dotarła nasza redakcja, problemy finansowe 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy miały przekładać się także na codzienne funkcjonowanie placówki. Chodzi m.in. o serwisowanie wind. Z relacji osób znających sytuację szpitala wynika, że w pewnym momencie spośród ośmiu wind działać miała tylko jedna. Pacjenci mieli być zmuszeni do wchodzenia schodami nawet na szóste i siódme piętro, a osoby nieprzytomne – według tych relacji – były wnoszone przez sanitariuszy.

Najpoważniejsza sytuacja miała mieć miejsce podczas jednego z dyżurów, gdy – jak twierdzą nasze źródła – nie działała żadna winda. Wówczas do pomocy przy przenoszeniu chorych między piętrami miał zostać wezwany pluton alarmowy z pobliskiej jednostki wojskowej.

– W odniesieniu do awarii infrastruktury windowej informuję, że problemy techniczne mają charakter okresowy. W związku z awariami Szpital wdrożył procedury awaryjne, uruchomił transport zastępczy realizowany przez przeszkolony personel, przeorganizował pracę oddziałów w celu zabezpieczenia świadczeń pilnych i na bieżąco koordynuje pracę serwisu technicznego w celu przywrócenia sprawności urządzeń – odpowiada na interpelację posła Króla wiceminister MON Paweł Bejda.

Placówki wojskowe w kryzysie, a resort stawia na reaktywację WAM

NFZ sam przyznawał w komunikatach, że składka zdrowotna nie wystarcza już na wszystkie zadania Funduszu. Po zamknięciu 2025 r. Fundusz wskazywał miliardowe kwoty nadwykonań – zarówno nielimitowanych, jak i limitowanych – oraz potrzebę dodatkowych pieniędzy z budżetu państwa. Jeżeli szpitale czekają na płatności, to opóźnienia prędzej czy później trafiają do personelu, kontrahentów i pacjentów.

Szczególnie mocno wybrzmiewa decyzja o odtworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Sama idea nie jest pozbawiona sensu. Wojskowa służba zdrowia potrzebuje kadr, a wojna w Ukrainie brutalnie pokazuje, jak ważna jest medycyna pola walki, ewakuacja, chirurgia urazowa, anestezjologia, intensywna terapia i ratownictwo. Projekt ustawy wskazuje, że braki kadrowe w wojskowej służbie zdrowia sięgają w zależności od specjalizacji 40–60 proc.

Problem polega na tym, że WAM nie rozwiąże dzisiejszych problemów istniejących szpitali. Akademia ma zostać utworzona od 1 lipca 2026 r., a kształcenie rozpocząć nie później niż w roku akademickim 2027/2028. Nawet przy sprawnej organizacji pierwsi lekarze nie pojawią się w systemie z dnia na dzień. To projekt na lata.

A koszty będą wysokie. Dokumenty rządowe zakładają, że samo sformowanie i funkcjonowanie WAM w horyzoncie 10-letnim oznacza wydatki na poziomie około 448,32 mln zł. Do tego przewidziano nakłady infrastrukturalne na remonty i inwestycje w pierwszych pięciu latach funkcjonowania uczelni w wysokości 430 mln zł.

– Razem niemal 878 milionów złotych – wszystko z budżetu obronnego, kosztem innych pozycji w wydatkach Ministerstwa Obrony Narodowej. A doświadczenie z ocenami skutków regulacji w Polsce uczy, że takie szacunki bywają zaniżone. Pamiętajmy też, że uczelnia powstaje 1 lipca 2026 roku, ale kształcenie rozpocznie najwcześniej w roku akademickim 2027/2028 – przez piętnaście miesięcy będzie funkcjonować jako jednostka organizacyjna MON, z pełnym finansowaniem, ale bez studentów. To kosztowna inkubacja na koszt budżetu obronnego – mówi w jednym z wywiadów we „Wprost” prof. UW dr hab. Krzysztof Koźmiński, prawnik i ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Na domiar złego zadłużenie wśród placówek medycznych podległych MON na I kwartał 2026 roku wyniosło 119,7 mln zł. Dla porównania, w całym 2024 roku wynosiło 11,5 mln zł.

Czy państwo, które znajduje setki milionów na budowę zupełnie nowej instytucji, nie powinno równolegle zagwarantować stabilności placówkom, które już dziś leczą żołnierzy, weteranów i cywilnych pacjentów?

Bo jeśli strategiczny szpital wojskowy w czasie pokoju ma problem z terminowymi płatnościami, to trzeba zapytać wprost: jak ma wyglądać jego gotowość w czasie realnego kryzysu?

Wysłaliśmy pytania w tej sprawie do kierownictwa szpitala oraz do Ministerstwa Obrony Narodowej. Do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

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