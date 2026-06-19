Ziobro ujawnił, gdzie przebywa. Sąd przekazał nowe informacje

Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafiły nowe dokumenty dotyczące sprawy Zbigniewa Ziobry. Oprócz pisma jego pełnomocnika wpłynęło również oświadczenie podpisane przez byłego ministra sprawiedliwości, w którym informuje on, że przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych.

Nowe informacje ws. Ziobry. Sąd weryfikuje miejsce pobytu

Jak ustalił „Fakt”, sąd nie zakończył jeszcze weryfikacji tych informacji. W tym celu zwrócono się do Prokuratury Krajowej o pomoc w ustaleniu rzeczywistego miejsca pobytu polityka. Od wyniku tych ustaleń może zależeć dalszy bieg sprawy związanej z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

– Do sądu wpłynął także wniosek obrońcy ściganego o nieuwzględnienie wniosku o wydanie ENA, do którego zostało dołączone oświadczenie podpisane przez Zbigniewa Ziobrę, w którym deklaruje, że przebywa na terenie USA, gdzie jest jego aktualne miejsce pobytu, wskazuje miejscowość, w której ma przebywać oraz twierdzi, że na teren USA wjechał legalnie – podkreśliła Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie.

Sąd nie ujawnia jednak, jaką miejscowość wskazał polityk PiS. Jednocześnie przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości przyznają, że ewentualne potwierdzenie pobytu Zbigniewa Ziobry poza granicami Unii Europejskiej będzie jednym z elementów branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie ENA.

Co z ENA wobec Zbigniewa Ziobry?

Wokół tej kwestii trwa spór prawny. – Jedna grupa prawników mówi "nie, ENA jest potrzebna tylko na obszar europejski", a druga grupa, która również zna się na tych przepisach, mówi "nie, Ziobro w każdej chwili może się pojawić w Brukseli, w Berlinie, w Paryżu i to jest po to, żeby na całej przestrzeni Unii Europejskiej móc go ścigać". I ten pogląd mnie przekonuje – mówił w TVN24 minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Dodatkowe pytania budzi także możliwość ubiegania się przez Zbigniewa Ziobrę o azyl w USA. Eksperci zaznaczają jednak, że samo złożenie takiego wniosku nie oznacza automatycznej ochrony przed działaniami organów ścigania.

— Samo złożenie wniosku nie oznacza automatycznie ochrony przed ewentualnymi działaniami wymiaru sprawiedliwości. Skuteczność takiego wniosku zależy od wykazania konkretnych przesłanek przewidzianych przez prawo międzynarodowe i amerykańskie – podkreślił prof. Tomasz Safjański na łamach „Faktu”.

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