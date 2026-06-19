Prokuratura bada kolejne wątki ws. Ziobry. Zapadła ważna decyzja

Śledztwo dotyczące Zbigniewa Ziobry nie zakończy się w najbliższym czasie. Prokuratura zdecydowała o jego przedłużeniu i zapowiada kolejne czynności procesowe. Sprawa obejmuje przede wszystkim wątki związane z nieprawidłowościami w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości, ale również działania podejmowane po śmierci ojca byłego ministra sprawiedliwości oraz kwestie dokumentów, które odnaleziono w jego domu.

Nowe informacje ws. Ziobry. Prokuratura ujawnia szczegóły

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, śledczy będą kontynuować postępowanie jeszcze wiele miesięcy.

— Prokurator Prokuratury Krajowej zdecydował o przedłużeniu śledztwa do 18 grudnia 2026 r. Dotychczasowy przebieg postępowania został oceniony pozytywnie, a sprawa wymaga dalszego prowadzenia. Na tym etapie planowane są przede wszystkim przesłuchania świadków. Nie ma jednak obecnie planów, by wzywać na przesłuchanie Zbigniewa Ziobrę — przekazał prok. Mariusz Marciniak.

W najbliższych miesiącach śledczy mają skupić się przede wszystkim na przesłuchaniach osób związanych z postępowaniami, które znalazły się w centrum zainteresowania prokuratury.

— W charakterze świadków będą prokuratorzy i sędziowie, którzy prowadzili i nadzorowali kwestionowane przez nas różne postępowania, wszczynane po śmierci ojca Zbigniewa Ziobry — wyjaśnił rzecznik Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Śledztwo ws. Ziobry przedłużone. Jest decyzja prokuratury

Postępowanie dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień przez polityka PiS. Według śledczych analizowane są działania podejmowane w związku z procesem lekarzy oskarżonych o spowodowanie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Prokuratura bada m.in. wpływ na przebieg postępowań, działania wobec uczestników procesu oraz wykorzystanie podległych prokuratorów do czynności związanych z tą sprawą.

Równolegle śledczy sprawdzają okoliczności ujawnienia dokumentów związanych z nadzorem nad jednym z postępowań prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowcu Świętokrzyskim. Analizowany jest również wątek ewentualnego ukrywania tych materiałów przez osoby nieuprawnione.

Jak podkreśla prokuratura, znaczną część materiału dowodowego udało się już przeanalizować. — Zakończono już oględziny i analizy większości akt śledztw pochodzących z różnych prokuratur i sądów w kraju. Na obecnym etapie nikomu nie przedstawiono zarzutów popełnienia przestępstw — zaznaczył rzecznik.

Czytaj też:

Giertych korzystał z saloniku VIP? Tak zadrwił z Ziobry i KaczyńskiegoCzytaj też:

Ziobro grzmi po aferze w Szpitalu Południowym. „Urządzili VIP room dla peowców”