Coraz więcej obaw o dzieci. Dla MEN to duży i niewygodny problem

Polscy rodzice częściej niż średnio w Unii Europejskiej uważają, że ich dzieci spędzają zbyt dużo czasu przed ekranami i w mediach społecznościowych. Najnowsze badanie Komisji Europejskiej pokazuje, że problem jest w Polsce dostrzegany wyraźniej niż w wielu innych krajach. Aż 51 proc. rodziców w Polsce uważa, że ich dzieci za długo korzystają z ekranów każdego dnia. 45 proc. mówi to samo o mediach społecznościowych. W całej UE takie opinie wyraża odpowiednio 44 proc. i 39 proc. ankietowanych.

Dzieci w sieci. Zmęczenie, problemy z koncentracją i oczy

Najmocniej wybrzmiewają sygnały dotyczące przeciążenia cyfrowego. Polscy rodzice należą do tych w UE, którzy najczęściej zauważają u dzieci niepokojące objawy związane z korzystaniem z mediów społecznościowych.

Najczęściej wskazywane jest silne zmęczenie lub ogólne przeciążenie – mówi o nim 32 proc. rodziców w Polsce wobec 16 proc. średnio w UE. Dalej pojawiają się trudności z koncentracją (31 proc. wobec 22 proc.), zmęczenie oczu (27 proc. wobec 15 proc.), gorsze odżywianie (24 proc. wobec 17 proc.) i brak czasu na aktywność fizyczną (20 proc. wobec 17 proc.).

Za dużo internetu? Rodzice widzą też inne zagrożenia w sieci

Obawy nie kończą się na czasie spędzanym przed ekranem. 38 proc. polskich rodziców deklaruje, że ich dzieci zetknęły się z fałszywymi lub wprowadzającymi w błąd informacjami. 36 proc. wskazuje na trudne do rozpoznania treści tworzone przez sztuczną inteligencję.

Na tym tle szczególnie mocno wyróżniają się też odpowiedzi dotyczące mowy nienawiści i presji wyglądu oraz konsumpcji. O kontakcie dzieci z hejtem mówi 26 proc. rodziców w Polsce, a o presji związanej z wyglądem i stylem życia – 28 proc.

Internet a dzieci. Mniej zakazów, więcej edukacji

Choć obawy są większe niż średnio w UE, polscy rodzice rzadziej popierają nowe limity wiekowe w mediach społecznościowych. Takie rozwiązanie popiera 45 proc. badanych, podczas gdy średnia unijna wynosi 54 proc.

Częściej wskazywane są inne rozwiązania. 44 proc. rodziców uważa, że kluczowa jest edukacja w szkołach, a 34 proc. mówi o potrzebie lepszego wsparcia zdrowia psychicznego młodzieży. Tylko 8 proc. badanych uważa, że władze robią dziś wystarczająco dużo dla bezpieczeństwa psychicznego dzieci.

Rząd szykuje zakaz telefonów w szkołach

Temat wraca też w polityce. Rząd przyjął projekt, zgodnie z którym od 1 września 2026 roku w szkołach podstawowych ma obowiązywać zakaz korzystania z telefonów komórkowych – zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Przewidziano jednak wyjątki, m.in. ze względów zdrowotnych, bezpieczeństwa lub za zgodą nauczyciela do celów edukacyjnych.

Nowe przepisy mają być częścią szerszych zmian, obejmujących także higienę cyfrową i edukację medialną. To ważny sygnał, bo same zakazy mogą nie wystarczyć, jeśli największy problem zaczyna się po powrocie dzieci do domu.

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