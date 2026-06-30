Nawrocki spotka się z Kosiniakiem-Kamyszem. Znamy szczegóły

Karol Nawrocki ma w środę 1 lipca spotkać się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Jak ustaliło nieoficjalnie RMF FM, rozmowa ma dotyczyć jednego z kluczowych tematów bezpieczeństwa, a konkretnie utworzenia stałej obecności wojsk USA w Polsce.

Nawrocki i Kosiniak-Kamysz o USA. Nowe informacje

Według ustaleń rozgłośni, zaproszenie dla szefa MON zostało wysłane przez prezydenta jeszcze w ubiegłym tygodniu. Rozmowa ma odbyć się w momencie, gdy negocjacje między Warszawą a Waszyngtonem w sprawie zwiększenia trwałej obecności amerykańskich sił weszły w kolejną fazę.

Kwestia stałej bazy wojsk amerykańskich była już wcześniej poruszana przez Karola Nawrockiego podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych. Prezydent omawiał ten temat bezpośrednio z Donaldem Trumpem, sygnalizując zainteresowanie Polski dalszym pogłębianiem współpracy wojskowej.

Z kolei wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że „rozmowy z USA nabrały tempa po otrzymaniu odpowiedzi z Pentagonu”.

„Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium” – cytował odpowiedź amerykańskiego resortu szef MON. Dodał również, że „jesteśmy na kolejnym etapie rozmów a w Pentagonie trwa przegląd sił, który będzie podstawą dalszych decyzji”.

Stała obecność wojsk USA w Polsce. Co się zmieni?

Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka wskazywała w rozmowie z RMF FM, że proces formalnie przyspieszył po serii decyzji podjętych w ostatnich miesiącach. – 29 maja premier Kosiniak-Kamysz wysyła swoją deklarację do Waszyngtonu, że jesteśmy zainteresowani. Trzy tygodnie później Rada Ministrów przyjmuje uchwałę o tym, że polski rząd dąży w tym kierunku i to premier Kosiniak-Kamysz jest jedynym uprawnionym do prowadzenia negocjacji – wyliczała.

Według MON ewentualna decyzja o utworzeniu stałej bazy może zapaść jeszcze w ciągu najbliższych miesięcy, choć sama realizacja inwestycji byłaby procesem wieloletnim. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, głównie w ramach rotacyjnych misji sojuszniczych.

W resorcie obrony rozważane są różne lokalizacje potencjalnej bazy. Wiceszef MON Stanisław Wziątek wskazywał w tym kontekście zachodnią Polskę, w szczególności okolice Szczecina.

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