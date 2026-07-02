Kolejne weta Nawrockiego, jedno dotyczy MEN. „To będzie szkolna prokuratura”

W czwartek 2 lipca Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie kolejnych ustaw. Prezydent złożył podpis pod:

Ustawą z dnia 29 maja 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (numer druku sejmowego 1650);

Ustawą z dnia 11 czerwca 2026 r. o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (numer druku 2446);

Ustawą z dnia 11 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (numer druku 2372);

Ustawą z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (numer druku sejmowego 2387);

Ustawą z dnia 11 czerwca 2026 r. o zmianie niektórych ustaw w celu dokonania deregulacji w zakresie energetyki (numer druku 2578).

Nawrocki zawetował dwie ustawy. Jedna dotyczy prawa oświatowego

Jednocześnie prezydent RP zawetował dwie ustawy: Ustawę z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw (numer druku sejmowego 2317) oraz Ustawę z dnia 29 maja 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (numer druku sejmowego 2449).

– Brak podpisu dotyczy ustawy o rzecznikach praw uczniowskich. Jej autorzy odwołują się do ważnych wartości: ochrony praw uczniów i wzmacniania ich podmiotowości. Jednak moim obowiązkiem jest oceniać nie intencje, lecz skutki proponowanych przepisów – powiedział Karol Nawrocki.

– Nie kwestionuję potrzeby ochrony praw uczniów. Wręcz przeciwnie. Młodzi ludzie zasługują na bezpieczeństwo, ochronę i szacunek. Tylko tu nie chroni się praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji. To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, nie współpracy środowiska szkolnego. Polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilności, dobrego poziomu nauczania, budowy autorytetu nauczyciela, a nie rozwiązań, które każdą decyzję wychowawczą mogą zamienić w przedmiot formalnego sporu – kontynuował prezydent.

– W czasie, gdy szkoły potrzebują lepszego wyposażenia, w dobie kryzysu i braku kadry pedagogicznej, rząd chce wydawać kilka milionów złotych rocznie na dublowanie instytucji rzecznika praw dziecka czy wizytatorów kuratoriów. To niegospodarność. Te pieniądze powinny być lepiej wydane, niż na budowę maszyny urzędniczej do politycznego wpływu ministra edukacji. Polska szkoła powinna opierać się na zaufaniu, odpowiedzialności, trosce o uczniów, autorytecie nauczycieli oraz partnerskiej współpracy z rodzicami – podsumował Nawrocki.

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