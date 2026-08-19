Szykują się wielkie ćwiczenia w całym kraju. Służby sprawdzą reakcję Polaków

W sobotę 29 sierpnia w całej Polsce odbędzie się Krajowy Trening Reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. MSWiA, straż pożarna i samorządy przygotują tysiące bezpłatnych punktów, w których mieszkańcy będą mogli przećwiczyć zachowanie w sytuacjach zagrożenia.

Nie będzie to ćwiczenie wojskowe. Z komunikatu resortu nie wynika również, aby tego dnia w całym kraju miały jednocześnie zostać uruchomione syreny alarmowe. Zapowiedziano przede wszystkim otwarte szkolenia prowadzone przez ekspertów i przedstawicieli służb.

Ćwiczenia w całej Polsce. Czego nauczą się mieszkańcy?

Jednym z podstawowych elementów treningu będzie rozpoznawanie sygnałów alarmowych. Uczestnicy dowiedzą się, jak brzmi alarm przeznaczony dla ludności i czym różni się od syren wykorzystywanych lokalnie przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Służby pokażą również, jak sprawdzać, czy ostrzeżenie jest prawdziwe. Chodzi między innymi o korzystanie z Alertu RCB, Regionalnego Systemu Ostrzegania oraz oficjalnych komunikatów służb. Osobna część zajęć zostanie poświęcona rozpoznawaniu dezinformacji pojawiającej się w internecie.

Mieszkańcy mają ponadto dowiedzieć się, jak znaleźć najbliższe bezpieczne miejsce oraz prawidłowo skompletować plecak ewakuacyjny. Jego wyposażenie powinno uwzględniać między innymi wiek, stan zdrowia oraz indywidualne potrzeby domowników.

Cały trening opiera się na trzech zasadach: rozpoznaj sygnał, sprawdź komunikat w oficjalnym źródle i podejmij działania odpowiednie do rodzaju zagrożenia.

– Bezpieczeństwo budujemy nie tylko poprzez inwestycje w system ochrony ludności, ale również poprzez przygotowanie każdej i każdego z nas – podkreśliła wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska.

Gdzie odbędzie się Krajowy Trening Reagowania?

Punkty Akademii OLiOC mają działać od rana w centrach miast, miejscowościach turystycznych, przy remizach OSP, a także w bibliotekach i domach kultury. W organizację wydarzenia zaangażowano wojewodów, samorządy, Państwową Straż Pożarną, OSP, policję oraz organizacje społeczne.

Dokładne lokalizacje i godziny działania poszczególnych punktów będą publikowane przez urzędy gmin i urzędy wojewódzkie na ich stronach internetowych oraz profilach w mediach społecznościowych. Udział w zajęciach będzie bezpłatny.

Krajowy Trening Reagowania jest kolejną odsłoną programu edukacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Według MSWiA od początku 2026 roku w wydarzeniach Akademii OLiOC uczestniczyło ponad 276 tys. osób. Ponad 106 tys. wzięło udział w czerwcowym Krajowym Treningu Pierwszej Pomocy.

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