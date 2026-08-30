Tusk pokazał Dudę z aresztowanym Piesiewiczem. Dostał zdjęcie z Putinem

Internetowe starcie rozpoczął w niedzielę Donald Tusk. Premier zamieścił archiwalne zdjęcie Radosława Piesiewicza w towarzystwie ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta elekta Karola Nawrockiego. „Tu się nie ma co śmiać, panowie…” – napisał szef rządu.

Fotografia została wykonana 1 sierpnia 2025 roku w Pałacu Prezydenckim. Spotkanie dotyczyło polskiego sportu i współpracy głowy państwa z Polskim Komitetem Olimpijskim.

Wpis Tuska pojawił się dzień po tym, jak sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla prezesa PKOl. Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia części wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem pozostałych. Nie przyznał się do winy.

Andrzej Duda odpowiada zdjęciem z Putinem

Andrzej Duda szybko odpowiedział na zaczepkę premiera. Były prezydent opublikował archiwalne fotografie Donalda Tuska z rosyjskimi politykami, w tym zdjęcie wykonane podczas spotkania z Władimirem Putinem na sopockim molo w 2009 roku. „Premier Tusk chyba traci czujność, jeśli zaczyna licytację na zdjęcia” – stwierdził Duda.

Były prezydent pokazał następnie dokument z 2011 roku, w którym Donald Tusk zgodził się na podjęcie przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego współpracy ze służbami kilku państw, w tym Rosji i Chin. „Premierze Tusk, czyj to podpis? Po agresji na Gruzję? Po katastrofie w Smoleńsku?'' – zapytał Duda.

Jak zwraca uwagę Onet, dokument dotyczył również przygotowań do bezpiecznej ewakuacji polskich żołnierzy z Afganistanu.

Do wymiany włączył się Radosław Sikorski. Szef MSZ zareagował na opublikowaną przez Dudę fotografię z oficjalnej wizyty Siergieja Ławrowa w Polsce. „Szkalowanie zdjęciami z oficjalnej wizyty Ławrowa w Polsce Panu nie przeszkadza” – odpowiedział Sikorski.

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