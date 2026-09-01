Trzaskowski zostanie odwołany? Tyle podpisów zebrano. „Nastawiamy się na piorunujący finisz”

30 lipca Stołeczna Operacja Referendalna rozpoczęła zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego i rady Warszawy. Najnowsze informacje o tym, jak przebiega proces, przekazał Maciej Wilk.

Rafał Trzaskowski zostanie odwołany? Tyle podpisów już zebrano

„Stołeczna Operacja Referendalna wchodzi we wrześniu w decydującą fazę. Do tej pory zebraliśmy już 67 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy” – napisał inicjator akcji na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

„Naszym celem na wrzesień jest szerokie uruchomienie dodatkowych kanałów zbiórki i pozyskanie nawet 100 000 dodatkowych podpisów, tak aby 28 września złożyć Komisarzowi Wyborczemu wymaganą liczbę podpisów wraz z bezpieczną rezerwą” – poinformował.

Maciej Wilk podkreślił, że wolontariusze codziennie prowadzą zbiórkę we wszystkich dzielnicach Warszawy. Oprócz pozyskiwania kolejnych podpisów rozdają też koperty z kartami referendalnym do indywidualnego zbierania podpisów w domu, wśród rodziny i znajomych. „Koniec wakacji oznaczać będzie dla SOR zwiększenie skali działania. Nastawiamy się na piorunujący finisz – podobnie jak podczas zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem ustawy TAK dla CPK. Przypomnę: na 2 tygodnie przed zakończeniem tamtej akcji mieliśmy około 80 tysięcy podpisów, a zakończyliśmy ją wynikiem przekraczającym 200 tysięcy” – napisał Wilk.

„Dlatego też przestrzegam przed prostą, liniową ekstrapolacją tempa obecnej zbiórki – parafrazując klasyka: skuteczną akcję poznaje się nie po tym, jak się zaczyna, ale po tym, jak się kończy. Jesteśmy zdeterminowani, aby do 28 września zebrać niezbędną liczbę podpisów wraz z odpowiednią rezerwą i doprowadzić do referendum w Warszawie” – zapewnił.

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