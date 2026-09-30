Fala komentarzy po decyzji sądu ws. listu żelaznego dla polityka PiS-u. „Nie może być drogi na skróty”

Przypomnijmy, według wcześniejszych informacji przekazanych przez prokuraturę były wiceminister sprawiedliwości miał się ubiegać o wydanie listu żelaznego w piśmie, który, według nieoficjalnych ustaleń, mógł zostać wysłany z Naddniestrza. Do tej pory nie ustalono, gdzie polityk PiS-u obecnie przebywa.

Fala komentarzy po decyzji sądu ws. Romanowskiego

„Nie ma i nie będzie bezkarności dla ludzi Zbigniewa Ziobry. Prokuratura złoży zażalenie na decyzję o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego” – odpowiedział na decyzję sądu prokurator generalny Waldemar Żurek. „Zasada 'swoi chronią swoich' tutaj nie zadziała” – dodał .

„Sąd Okręgowy w Warszawie ufundował Romanowskiemu bilet powrotny do Polski: list żelazny. Jeśli decyzja się uprawomocni, pora wracać i stawiać się na wezwania prokuratury. Kolejna ucieczka będzie oznaczać nowy wniosek o areszt. Aferę Funduszu Sprawiedliwości trzeba wyjaśnić do końca. Takie nadużycia nie mogą się w Polsce powtórzyć!” – napisał w serwisie X Witold Zembaczyński z KO.

„List żelazny dla Romanowskiego. Prokuratura mówi: areszt — i zapowiada zażalenie. Za złodziejstwo nie może być drogi na skróty!” – uznał z kolei poseł Lewicy Tomasz Trela.

Inne stanowisko zajęli przedstawiciele prawicy. M.in. rzecznik PiS-u Rafał Bochenek stwierdził z kolei: „Szczuli w prorządowych mediach dniami i nocami, ręcznie sterowali składami sędziowskimi, materiał dowodowy szyli możliwie grubymi nićmi, a mimo to się nie udało”. Dodał także, że „ l ist żelazny dla Marcina Romanowskiego to dowód na to, że nawet podporządkowany politycznie Tuskowi wymiar sprawiedliwości nie chce już dawać twarzy politycznym nagonkom i dętym pseudozarzutom” . „Układ Tuska się sypie? Będą represje wobec niepokornego sędziego?” – zastanawiał się Bochenek.

Romanowski z listem żelaznym

Przypomnijmy, 30 września pełnomocnik Marcina Romanowskiego Bartosz Lewandowski poinformował, że Sąd Okręgowy Warszawie wydał politykowi list żelazny, „uchylając środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania od momentu uprawomocnienia się orzeczenia”. „Mój klient na terytorium Polski nie będzie mógł być zatrzymany i tymczasowo aresztowany, a ENA 'upada', jeśli postanowienie Sądu się uprawomocni” – dodał .

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