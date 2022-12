Ponad 350 osób zatrzymanych przy granicy z Białorusią. SG podała nowe dane

Straż Graniczna przekazała najnowsze wieści z granicy polsko-białoruskiej. Z raportu polskich służb wynika, że w poniedziałek 5 grudnia do Polski próbowało się nielegalnie przedostać 58 cudzoziemców. W listopadzie łącznie doszło do blisko 2300 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski i Białorusi. Dla porównania w tym samym okresie w 2021 r. do naszego kraju wbrew przepisom próbowano dostać się 8900 razy. Od początku tego roku Straż Graniczna odnotowała 14 118 takich prób.

W ręce funkcjonariuszy trafiło 8 osób, które pomagało w nielegalnym przekroczeniu granicy (3 obywateli Ukrainy, 2 obywateli Polski a także obywatele Białorusi, Gruzji oraz Mołdawii). Łącznie przewieziono w ten sposób 14 migrantów z Afganistanu oraz 5 z Syrii. Jak informuje SG, łącznie od początku roku przy granicy polsko-białoruskiej zatrzymano 355 pomocników. Dla porównania, w 2021 roku takich osób było 374.

Na granicy polsko-białoruskiej montowane są kolejne elementy umocnień. 18 listopada odbyło się spotkanie z mediami, w którym udział wzięli minister Mariusz Kamiński oraz wiceminister Maciej Wąsik. Konferencja prasowa została zwołana z powodu zakończenia prac przy pierwszym odcinku bariery elektronicznej.

W piątek 25 listopada poinformowano o oddaniu kolejnego 16-kilometrowego odcinka bariery elektronicznej. Łącznie system zamontowano już na 37 kilometrach granicy. W poniedziałek polskie służby pokazały nagranie, które obrazuje, jak w praktyce działa bariera.

