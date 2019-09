W PiS-ie krąży żart o Morawieckim. Opowiedział go Jarosław Kaczyński

Żart z premiera i to w rodzimej partii? Brzmi dziwnie, ale tylko do czasu, gdy dowiemy się, jaki to żart. Okazuje się bowiem, że Mateusz Morawiecki nie ma się o co obrażać.

W sobotnim wydaniu dziennika pojawi się wywiad z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Już teraz redakcja udostępnia jego fragmenty. Dowiedzieć się z nich można m.in. czy Jarosław Kaczyński ma ambicje, by zostać premierem. Rozmówca „Super Expressu” przekonuje, ze najlepiej czuje się jako szef partii. – I nie mam ambicji zastępowania Mateusza Morawieckiego, bo chciałbym, żeby to on był dalej szefem rządu – deklaruje Kaczyński. Prezes partii zdradza też, że wśród polityków PiS krąży żart, który ma obrazować, jak postrzegany jest premier. – Co by wyszło, gdyby ktoś mający brzydkie intencje naciął brzytwą rękę pana premiera? Przewody! – przytacza dowcip Kaczyński. Chwali też Morawieckiego m.in. za obycie w kontaktach międzynarodowych, ale też odporność fizyczną i psychiczną. A żart? Przypominają się pozytywne dla premiera memy, o których pisaliśmy. Galeria:

