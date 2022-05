Dalia Grybauskaitė dla „Wprost”: NATO popełnia duży błąd. Lepiej iść na otwartą wojnę 11 minut czytania – Dzisiaj zachód pokazuje strach i zaprasza Putina do prowadzenia wojny. Weźmy przykład z Turcji, która zamknęła wszelkie drogi dla statków na Morzu Czarnym. I jakoś Putin nie szantażuje Turcji atakiem nuklearnym. Dlaczego? Bo Turcja się nie boi. Ma ponad półmilionowe wojsko, może walczyć i dać opór. To dlaczego państwa zachodnie przejawiają strach? Czy my nie mamy własnej broni nuklearnej? – mówi Dalia Grybauskaitė, była prezydent Litwy. Sandra Užule-Fons

Znana ginekolożka o 50-latkach w ciąży: „Specjalnie mnie to nie dziwi” 9 minut czytania – O nas myśli się trochę jak o inkubatorach, zastanawia się tylko, czy dziecko będzie zdrowe, czy nie. Rzadko podnosi się egoizm mężczyzn, którzy zostają ojcami w wieku lat 70. Sprowadzenie dziecka na świat wiąże się nie tylko z jego utrzymaniem, ale i z towarzyszeniem mu w jego dorastaniu – mówi dr n. med. Agnieszka Nalewczyńska, ginekolożka. Paulina Socha-Jakubowska

Ks. Lemański: Jeśli nie zaczniemy traktować Putina poważnie, nic nie wskóramy 7 minut czytania – Nie dostrzegam ani jednej wypowiedzi papieża, która byłaby nieprzychylna dla Ukrainy. To, że nie przyłączył się do chóru wzywających do likwidacji Putina i marginalizacji Rosji nie oznacza, że stanął po stronie Rosji – mówi „Wprost” ks. Wojciech Lemański, duchowny parafii św. Andrzeja Boboli w Łodzi, publicysta, działacz na rzecz upamiętnienia historii Żydów polskich, były proboszcz parafii w Jasienicy. I dodaje, że "jeśli nie będziemy traktować Putina poważnie, szukać z nim kontaktu, nic nie wskóramy". Agnieszka Szczepańska

Nieznane oblicze Roberta Karasia: „Jestem wrażliwy i ciepły. Uwielbiam przytulanie” 14 minut czytania W całym swoim życiu nie jadłem słodyczy przez 17 dni. I było mi bardzo źle. Kiedy w tym czasie uderzyłem się w palec, wybiłem pięścią szybę. Wtedy powiedziałem: Już jestem agresywny, koniec. Za długo – wyznaje Robert Karaś, triathlonista. Choć do jego największych osiągnięć należy m.in. ustanowienie rekordu świata na dystansach podwójnego oraz potrójnego Ironmana, w maju zadebiutuje w Fame MMA. Katarzyna Burzyńska-Sychowicz