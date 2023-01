Jak ZOO w Kijowie broni zwierząt przed Rosjanami. „Urodziło nam się 300 dzieci”

Wszystko, co robiła, z myślą o dogodzeniu synowi. Dla niego wyjechała z Ameryki do nieznanej Polski. Karl P. jest oskarżony o zamordowanie swej matki i wyrzucenie poćwiartowanego ciała do Wisły. Proces trwa.

15 minut czytania

Ludzie czują się zagrożeni, sfrustrowani, wyrzucają więc swoją frustrację na innych. Jest dużo hejtu, to powszechne nakręcanie się, wspierane przez media, jest bardzo przykre. To, co obserwujemy w mediach, nawet freak fighty – to jest to, czego...