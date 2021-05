Zęby ostre jak szkło i wygląd z piekła rodem. Ocean wyrzucił na brzeg rzadką rybę

Ma czarną jak węgiel skórę, wnętrze otworu gębowego podobnego koloru, a z jej szczęk wyrastają ostre zęby, które potrafią ciąć jak szkło. Spotkanie na plaży takiego indywiduum zapewne jest niecodziennym przeżyciem.

Taka okazja przytrafiła się w ostatnich dniach pracownikom parku stanowego Crystal Cove w Kalifornii. Rzadka ryba została znaleziona na Laguna Beach w zeszły piątek. Jak informują biolodzy, najprawdopodobniej jest to przedstawicielka gatunku Pacific Football Fish z rodziny maszkarowatych, czyli Pacyficzna Ryba Fotballówka, jak można by spolszczyć jej nazwę.

Galeria:

Niezwykła ryba z rodziny Żabnicokształtnych wyrzucona na brzeg. Zdjęcia

Osobliwa ryba maszkarowata z głębi oceanu

Ryba pochodzi z rzędu żabnicokształtnych, inaczej nogopłetwych. Skąd wiadomo, że to samica? Zdradził ją rozmiar oraz charakterystyczny wabik umieszczony na głowie. Jego bioluminescencyjne zakończenia przyciągają swoim kolorem ofiary z morskich głębin, w których na co dzień bytuje ryba. To jednak nie koniec jej niecodziennych właściwości.

„Jej zęby, jak spiczaste odłamki szkła, są przezroczyste, a paszcza jest w stanie wessać i połknąć ofiarę własnego ciała” - czytamy w opisie. „Footballówki” mają też osobliwe zwyczaje godowe. Samce, która są o wiele mniejsze od samicy (1 cal vs. 24 cale) wczepiają się w ciało partnerki, stając się „seksualnymi pasożytami” .

Naukowcy podkreślają, że takich ryb normalnie nie widuje się na brzegu i nie wiadomo, co musiało się stać, że wspomniany okaz znalazł się na plaży.