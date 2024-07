Zełenski spotkał się z Dudą. „Chciałem podziękować tobie, Andrzeju...”

Wołodymyr Zełenski przebywa w poniedziałek 8 lipca z wizytą w Polsce. Podczas spotkania z Donaldem Tuskiem politycy podpisali umowę o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa między Ukrainą a Polską.

Andrzej Duda: Ukraina musi zostać przyjęta do NATO

Ukraiński przywódca rozmawiał nie tylko z szefem polskiego rządu, ale również i prezydentem. – Ukraina może być pewna polskiego wsparcia – zapewnił Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że „wszędzie, gdzie jest, stara się akcentować, że kwestia przyjęcia Ukrainy do NATO może być uwarunkowana tylko jedną rzeczą wolą społeczeństwa ukraińskiego”. – Jeżeli społeczeństwo ukraińskie będzie miało wolę przynależności do Sojuszu Północnoatlantyckiego, to NATO nie może się wahać i Ukraina musi zostać do NATO przyjęta – mówiła głowa państwa.

– My od samego początku wspieramy te europejskie i euroatlantyckie aspiracje społeczeństwa ukraińskiego, wspieraliśmy je i będziemy wspierali także w tej szczególnej sytuacji, w jakiej Ukraina jest dzisiaj. I w ciągu tych najbliższych dni damy temu wyraz w Waszyngtonie podczas szczytu NATO – zaznaczył polityk zapewniając, że „niezależnie od barw partyjnych, polskie władze w sprawie Ukrainy mówią jednym głosem”.

– Polska jest przyjazna i niezależnie od wewnętrznych procesów politycznych wewnętrznie zjednoczona wokół idei wsparcia Ukrainy. Chciałbym też podziękować za wsparcie zwykłym Polakom – odparł Wołodymyr Zełenski.

Wołodymyr Zełenski podczas rozmów w Belwederze podziękował Polakom za wsparcie. – Bardzo dziękuję tobie, Andrzeju, dziękuję twojemu zespołowi i całemu narodowi polskiemu za takie mocne wsparcie. Dzisiaj jesteśmy w Polsce, która jest przyjazna, partnerska, która niezależnie od tych czy innych procesów politycznych jest zjednoczona wokół idei wsparcia Ukrainy. Dziękuję za wsparcie dla Ukrainy, dla naszej niepodległości, naszej suwerenności, która trwa od samego początku – mówił ukraiński przywódca. Prezydent podziękował również Andrzejowi Dudzie za to, że jest adwokatem obecności Ukrainy w Unii Europejskiej i w NATO.

