Andrzej Duda o spotkaniu z Donaldem Trumpem. Prezydent Polski stawia sprawę jasno

Już 20 stycznia odbędzie się zaprzysiężenie Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Andrzej Duda na antenie RMF FM został zapytany, czy będzie uczestniczył w tej uroczystości. – Do tej pory nie było takiego zwyczaju w USA, bodajże od ponad 160 lat, żeby głowy innych państw były zapraszane na zaprzysiężenie prezydenta. Musiałaby tutaj nastąpić jakaś zmiana. Nic na to nie wskazuje – odparł prezydent Polski.

Spotkanie Andrzej Duda – Donald Trump? Prezydent Polski zabrał głos

Czy Andrzej Duda wybiera się zatem w innym terminie do Stanów Zjednoczonych, aby spotkać się z Donaldem Trumpem? – Jeżeli tylko prezydent Donald Trump wystosuje zaproszenie i będą takie ustalenia, to tak, oczywiście, że się wybiorę. Tak jak zresztą wybierałem się już kilkakrotnie i byłem przecież trzykrotnie z oficjalną wizytą w Stanach Zjednoczonych – w Waszyngtonie, w Białym Domu – w czasie pierwszej kadencji prezydenta Donalda Trumpa – skomentował prezydent Polski.

Andrzej Duda nie ujawnił żadnych szczegółów, ale powiedział, że podczas rozmów z Donaldem Trumpem zostały poczynione „wstępne ustalenia”. – Myśmy rozmawiali z prezydentem elektem Donaldem Trumpem kilkakrotnie od czasu, kiedy w Ameryce zapadła decyzja wyborców, że to on będzie następnym prezydentem. Także mamy pewne wstępne ustalenia. Natomiast co do samego spotkania, zobaczymy. Będzie ku temu odpowiedni moment, to będzie spotkanie – podsumował prezydent.

Kilka dni temu Radio Zet poinformowało, że już za kilka miesięcy to Donald Trump może pojawić się w Polsce. Wskazana została nawet możliwa data – 3 maja 2025 r. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że te doniesienia pozostają w sferze medialnych spekulacji, ponieważ dotychczas nie zostały potwierdzone ani przez stronę amerykańską, ani polską.

