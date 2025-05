Panika na Kremlu. Europa będzie musiała uderzyć mocno, jeśli nie chce się skompromitować jak Trump

Putin w dość obcesowy sposób sprawdza, na ile poważna jest groźba zaostrzenia sankcji na Rosję i zwiększenia dostaw broni na Ukrainę, jeśli Moskwa nie przerwie natychmiast wojny. Złożyli ją w Kijowie przywódcy Francji, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii w porozumieniu z Donaldem Trumpem. Na Kremlu wywołało to prawdziwą panikę.

Jej przejawem była zwołana przez Putina w środku nocy konferencja prasowa, na której propozycja bezwarunkowego zawieszenia broni została ostentacyjnie pominięta milczeniem.

Prezydent Rosji zaproponował za to bezpośrednie rozmowy z Zełenskim. Po doprecyzowaniu intencji Putina przez rzecznika Kremla, Pieskowa i rzeczniczkę rosyjskiego MSZ, Zacharową, sprowadzają się one do propozycji omówienia w Turcji ukraińskiej kapitulacji.

Mimo zignorowania przez Moskwę kolejnego już wezwania do wstrzymania walk, Zełenski nie dał się złapać w zastawioną przez Putina pułapkę i nie dał mu pretekstu do wykręcenia się od rozmów, oświadczając, że będzie na niego czekał w Turcji, nawet, jeśli Rosja nie przerwie walk na froncie. Stawia to prezydenta Rosji w trudnej sytuacji.

Jego nieobecność w Turcji pozbawi Donalda Trumpa wymówek w postaci ślepej wiary w dobre intencje Putina.

Pominięcie przez niego europejskiej propozycji bezwarunkowego przerywania walk także jest dla Moskwy niekorzystne, bo daje Europie i USA pretekst do zaostrzenia sankcji wobec Rosji, które może wywrócić do góry nogami i tak mocno napięty budżet Rosji.

Chwyt z kokainą na negocjacyjnym stole

Sądząc z energii, z jaką rosyjska propaganda zabrała się za obsobaczanie odwiedzających Kijów przywódców europejskich, pomysł na przyciśnięcie Putina do ściany, w porozumieniu z USA, okazał się strzałem w dziesiątkę.