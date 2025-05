Mentzen ostro odpowiada Czarnkowi. „Nieładnie się zachował”

Kiedy afera mieszkaniowa Karola Nawrockiego zaczynała zataczać coraz szersze koła, Sławomir Mentzen napisał w mediach społecznościowych o swoim konkurencie: „Zrobił rzecz całkowicie obrzydliwą. Przejął mieszkanie od starszej i schorowanej osoby, nie płacąc za nie. Do tego skłamał u notariusza, że zapłacił, zmusił też do kłamstwa sprzedającego mieszkanie”.

Cały wpis kandydata Konfederacji liczył ponad 4 tys. znaków. Przeczytać w nim można było, poza opinią na temat zachowania Karola Nawrockiego, m.in. apel do polityków popierającego go Prawa i Sprawiedliwości oraz do wyborców ugrupowania. „Ludzie, którzy głosują na nieudaczników, złodziei, zdrajców i oszustów, nie są ich ofiarami. Są ich wspólnikami” – pisał Sławomir Mentzen.

Na słowa kandydata Konfederacji wówczas zdecydował się odpowiedzieć Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. – Sławku, opanuj się, Sławku opanuj się, tak mogę powiedzieć tutaj w Trójce – mówił na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia polityk.

Sławomir Mentzen odpowiada Przemysłowi Czarnkowi

We wtorek do wypowiedzi Przemysława Czarnka odniósł się Sławomir Mentzen. – Jestem cały czas opanowany, opanować to się powinien Przemysław Czarnek – ocenił kandydat Konfederacji z rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w Polsat News.

Polityk stwierdził, że oglądał jedną z konferencji prasowych Przemysława Czarnka, na której „mówił on w bardzo zdecydowany sposób rzeczy, które zdezaktualizowały się po jakiejś godzinie czy dwóch”. – Jeżeli ktoś się tu powinien opanować, to myślę, że raczej Przemysław Czarnek – podkreślił.

– Nieładnie to się zachował Karol Nawrocki. To on wykorzystał trudny moment Jerzego Ż. – mówił Sławomir Mentzen. – Natomiast nieładnie również się zachował względem mnie Przemysław Czarnek, kiedy powielał tę propagandę, że chcę wprowadzić jakieś płatne studia i przeze mnie studenci będą musieli płacić na studia. Więc jeżeli mój gest był naganny, to gest Przemysława Czarnka również – dodał.

