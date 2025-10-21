Polska zatrzyma samolot z Putinem? Mentzen odpowiada Sikorskiemu

Władimir Putin za zbrodnie wojenne w Ukrainie jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Organ ten w marcu 2023 roku objął rosyjskiego przywódcę nakazem aresztowania. Kraje członkowskie MTK mają obowiązek zatrzymania go, kiedy tylko znajdzie się na ich terytorium. Nie zrobiła tego jednak Mongolia, którą Putin odwiedził w 2024 roku.

Kreml odpowiada na groźbę Sikorskiego

Radosław Sikorski pytany był o reakcję Polski w sytuacji, gdy samolot Władimira Putina na pokładzie będzie zmierzał na Węgry, na rozmowy z Donaldem Trumpem. Maszyna z rosyjskim politykiem na pokładzie może przelecieć nad terytorium naszego kraju. Minister spraw zagranicznych odpowiedział dość sugestywnie.

– Nie mogę zagwarantować, że niezależny polski sąd nie nakaże rządowi przechwycenia takiego samolotu i przekazania podejrzanego sądowi w Hadze – mówił na antenie Radia Rodzina. — Natomiast to, że członek UE, jeszcze zobowiązany przez MTK, zaprasza do siebie prezydenta Putina, budzi nie tylko niesmak, ale pokazuje też, że Węgry stawiają się nie jako część Zachodu, ale pomiędzy Zachodem i Rosją – dodawał szef polskiej dyplomacji.

Sikorskiemu odpowiedział już jego rosyjski odpowiednik, Siergiej Ławrow. – Groźby ministra spraw zagranicznych Polski Radosława Sikorskiego dotyczące bezpieczeństwa samolotu prezydenta Rosji Władimira Putina pokazują, że Polacy są gotowi do przeprowadzania aktów terrorystycznych – mówił.

Mentzen komentuje słowa Sikorskiego

Swoją reakcję na wypowiedź polskiego ministra opublikował również Sławomir Mentzen z Konfederacji. „Sikorski odgraża się, że nie może zagwarantować, że polski sąd na nie nakaże przechwycenia samolotu z Putinem nad terytorium Polski, ponieważ Putin jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny” – pisał.

Jak zaznaczył dalej, „ma z tym dwa problemy”. „Przechwytywanie samolotu z prezydentem mocarstwa atomowego lecącego na rozmowy pokojowe z prezydentem innego mocarstwa atomowego wydaje się być dosyć ryzykowne i może mieć zupełnie nieprzewidywalne konsekwencje” – podniósł pierwszą kwestię.

„Ten sam MTK wydał taki sam nakaz ścigania Binjamina Netanjahu. Mimo to, polski rząd gwarantował mu bezpieczeństwo podczas rocznicy wyzwolenia Auschwitz” – dodał w drugim punkcie. „Dlaczego Polska w jednej sprawie zupełnie olewa MTK, a w innej chce się MTK słuchać, nawet ryzykując odwet ze strony Rosji?” – pytał lider Konfederacji.

Czytaj też:

Szef irańskiego MSZ uderzył w Sikorskiego, minister odpowiedział. „Żałosna scena”Czytaj też:

Gorzkie słowa węgierskiego ministra o Polsce. Tak odpowiedział mu Sikorski