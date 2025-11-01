„Mocny wywiad”. Znany miliarder poruszony słowami Donalda Tuska

Donald Tusk w swoim wywiadzie dla brytyjskiego dziennika mówił o wojnie na wschodzie Europy. Zasugerował, że konflikt rosyjsko-ukraiński może potrwać jeszcze dekadę. Zwracał też uwagę na to, że Rosjanie w przeciwieństwie do Europejczyków są gotowi do walki, co ostatecznie ma kluczowe znaczenie.

Tusk mówił o Ukrainie. Branson pod wrażeniem

„Cóż za mocny wywiad z premierem Polski Donaldem Tuskiem na temat ryzyka permanentnej wojny w Ukrainie, o ile świat nie zareaguje” – pisał Branson na X. „Ukraina jest gotowa, by walczyć przez kolejne dwa, trzy lata, ale żaden kraj nie powinien mierzyć się z dekadą wojny” – dodawał.

„Jak mówił Tusk, prawdziwe pytanie nie dotyczy tego, czy Ukraina przetrwa, ale jak wiele żyć poświęci po drodze. Gdzie wytyczysz granicę ludzkich żyć” – pisał brytyjski miliarder. Ostrzegał też Europejczyków przed samozadowoleniem i zachowywaniem spokoju ducha.

„Rosyjskie cyberataki, sabotaż, dezinformacja – to już się dzieje w całej Europie. Myślenie, że jest to”nie nasza wojna„, musi się skończyć. Jak mówiłem wiele razy: wolność gdziekolwiek, zależna jest od jej bronienia wszędzie” – dodawał.

Brytyjski miliarder cytuje Tuska. „Brutalna prawda”

„To brutalna prawda: pokój, demokracja i bezpieczeństwo nie są nigdy gwarantowane. Wymagają odwagi, jedności i poświęcenia. To są wartości, które Ukraina pokazuje każdego dnia na froncie” – zwracał uwagę twórca koncernu Virgin Group.

Branson zacytował też słowa Tuska: „Nie masz szans na zwycięstwo, jeśli nie jesteś gotów do walki i co najmniej do poświęcenia czegoś”. Swój wpis na X zakończył zdecydowanym podsumowaniem. „Musimy wszyscy pozostawać czujni, zjednoczeni i nigdy nie poddawać się w kwestii pokoju” – stwierdzał.

