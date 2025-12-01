Kwaśniewski mówił o „nadużyciach” Nawrockiego. Pałac Prezydencki reaguje

Aleksander Kwaśniewski w programie „Polityczny WF z gościem” w Polsat News mówił o blokowaniu nominacji sędziowskich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nie miał wątpliwości przy ocenie tego zachowania. -To jest nadużycie uprawnień prezydenckich – stwierdzał.

Kwaśniewski skrytykował Nawrockiego

Kwaśniewski zauważył, że w niektórych kwestiach rola prezydenta ma charakter prawie że notarialny. Jako jeden z przykładów wymienił właśnie nominacje sędziowskie, „gdy cała procedura jest opisana”.

– Drugie to są nominacje profesorskie. Tu już też za prezydenta Dudy mieliśmy odstępstwo, że jakiś profesor się nie podoba. (...) Też niektórzy bardziej mi się podobali, niektórzy mniej, ale nie przyszło mi do głowy, żeby kwestionować – mówił Kwaśniewski. – Uważam to za nieprzyzwoite – ocenił.

Pałac Prezydencki odpowiada na słowa Kwaśniewskiego

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego postanowił odnieść się do powyższych słów w rozmowie z „Faktem”. – Prezydent Karol Nawrocki korzysta z uprawnień przysługujących mu na podstawie Konstytucji. Nie można czynić zarzutu prezydentowi, że podejmuje swoje decyzje odpowiedzialnie, kierując się wyłącznie interesem państwa i obywateli. I wykorzystuje do tego określone w art. 144 ustawy zasadniczej prerogatywy – mówił.

– W przypadku nominacji sędziowskich, prezydent Nawrocki dał jasny sygnał, że sędziowie angażujący się politycznie, łamiąc w ten sposób postanowienia konstytucji, nie mogą liczyć na awanse zawodowe – tłumaczył. Dodał też kilka słów w temacie blokowania nominacji oficerskich w służbach specjalnych.

— Winę za dotychczasowy brak nominacji oficerskich ponosi premier Donald Tusk, który zabronił szefom służb specjalnych spotkania z Prezydentem RP. Pan premier wziął przyszłych oficerów za zakładników, w prowadzonej przez siebie cynicznej grze politycznej. Czekamy na spotkanie z szefami służb, by omówić wnioski o nadanie pierwszych stopni oficerskich. Zatem ruch jest po stronie pana premiera — mówił.

