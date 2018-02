Polacy ufają premierowi Morawieckiemu. Lider PO na ostatnim miejscu

Prezydent i premier na szczycie rankingu

Liderem w zestawieniu jest prezydent Andrzej Duda, dla którego zaufanie zadeklarowało aż 72 proc. respondentów. Nieufność wobec głowy państwa zaznaczyło 17 proc. badanych, zaś 9 proc. zadeklarowało obojętność wobec działań polityka. Drugim miejscem cieszy się premier Morawiecki, któremu ufa 64 proc. osób. Tylko 13 proc. ankietowanych oświadczyło, że działania szefa rządu wzbudzają ich nieufność.

Lider PO oceniony najgorzej

Trzecie miejsce przypadło dawnej premier Beacie Szydło, której według sondażu, ufa 58 proc. zapytanych. Negatywnie oceniło ją 28 proc. osób, zaś obojętnie 12 proc. Dalej w rankingu znajduję się Paweł Kukiz (ufa mu 49 proc. badanych) i Zbigniew Ziobro (zaufanie na poziomie 46 proc.).

Najgorzej w sondażu wypadł lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, wobec którego brak zaufania wyraziło aż 48 proc. respondentów. Z badania CBOS wynika, że prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego negatywnie ocenia 45 proc. pytanych. Lider partii rządzącej wzbudza zaufanie u 42 proc. osób.

Badanie CBOS zostało zrealizowane w dniach od 1 do 8 lutego. Posłużono się metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo na liczącej 1057 osób grupie dorosłych mieszkańców Polski. Pytanie zadawane przez CBOS w najnowszym badaniu zaufania brzmiało: „Ludzie aktywni publicznie - swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą - budzą mniejsze lub większe zaufanie. Przedstawimy teraz Panu(i) listę osób aktywnych w życiu politycznym naszego kraju. O każdej z nich proszę powiedzieć, w jakim stopniu budzi ona Pana(i) zaufanie. Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 - że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie.

Poparcie dla rządu Morawieckiego

W ostatnim sondażu CBOS opublikowanym 19 lutego wsparcie dla działań rządu premiera Morawieckiego zadeklarowało 40 proc. badanych. W badaniu 17 proc. wskazało z kolei, że są przeciwnikami rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Co trzeci respondent (34 proc.) zadeklarował wobec niego obojętność. Z przeprowadzonego przez Onet sondażu IBRiS, który opublikowano na początku lutego wynikało, że Polacy ufają Mateuszowi Morawieckiemu. Premier otrzymał 45,8 proc. pozytywnych głosów. Drugie miejsce w zestawieniu zajął prezydent Andrzej Duda z wynikiem 44,9 proc. Na trzecim miejscu znalazła się była premier Beata Szydło, która uzyskała 36,7 proc. pozytywnych opinii.

W badaniu CBOS przeprowadzonym w dniach od 9 do 17 stycznia również największym zaufaniem cieszył się Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki oraz Beata Szydło. Ostatnie miejsce przypadło Grzegorzowi Schetynie

