Lider Kukiz'15 rzuca wyzwanie PiS-owi. Przedstawia „piątkę Kukiza”

„Obserwując wczorajszą konwencję PiS (w rzeczywistości konwencja odbyła się w sobotę, a więc przed dwoma dniami – red.)doszedłem do wniosku, że Rząd odbiera obywatelom połowę tego co wypracują, a potem przed wyborami kupuje Obywateli ochłapami z.. ich własnych(!) pieniędzy” – napisał na Facebooku Paweł Kukiz. Zamiast postulatów Prawa i Sprawiedliwości, lider Kukiz'15 proponuje swoją „piątkę”. Jak przekonuje, jest to danie obywatelom możliwości decydowania o tym, co zrobić z zarobionymi przez siebie pieniędzmi.

Propozycje Pawła Kukiza:

Kwota wolna 30 tys. zł (tak jak mają posłowie!)

Powrót do niższych stawek VAT

9% PIT dla małych firm (tak jak obiecany CIT)

Koniec partyjnych subwencji (50 mln oszczędności rocznie)

Likwidacja urzędów pracy (bo ich istnienie nie ma sensu. Przecież w Polsce wg najnowszych danych dzięki pracownikom z UA nie ma już bezrobocia, to po co te PUP-y?)



Obietnice premiera

Podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy, premier zapowiedział wprowadzenie w najbliższym czasie niższych składek wpłacanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez prowadzących działalność gospodarczą, a także obniżenie podatku dochodowego CIT dla małych firm - do 9 proc. z 15 proc. obowiązujących obecnie. Zapowiedział także przedstawienie niebawem programu dla rolników dotyczącego kwestii handlu detalicznego, aby rolnicy mogli sprzedawać produkty z pominięciem wielkich pośredników.

Kolejny zapowiedziany program to 75+ i inne programy skierowane do seniorów - kwota 23 mld zł zostanie zagwarantowana po to, aby poprawić warunki seniorom i osobom niepełnosprawnym. Morawiecki zapowiedział też kilka nowych projektów zakładających dalsze wsparcie dla rodzin, minimalną emeryturę dla kobiet, które urodziły co najmniej 4 dzieci. Zapowiedział też, że jeszcze w tym roku rząd przeznaczy 1,5 mld zł na drogi gminne i powiatowe, zaś jesienią powoła specjalny fundusz z co najmniej 5 mld zł, które na 18 miesięcy będzie „wielkim zastrzykiem” na budowę dróg gminnych i powiatowych.

