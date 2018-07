Szefowa KBW ujawniła datę wyborów do Parlamentu Europejskiego

Informację o dacie wyborów podało na Twitterze Radio ZET. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce w niedzielę 26 maja 2019 r. – poinformowała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

Prace w Senacie

26 lipca Senat rozpatruje nowelizację Kodeksu wyborczego, wprowadzającą zmiany w ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z nią w wyborach do PE każdy okręg wyborczy ma mieć przypisaną konkretną liczbę - co najmniej 3 - posłów wybieranych do PE.

Wybory do PE

Główne zasady wyborów oraz pozycja prawnoustrojowa Parlamentu Europejskiego określone są w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Szczegóły regulowane są na poziomie państw członkowskich. W Polsce regulacje prawne dotyczące wyłaniania składu Parlamentu Europejskiego zawarte są w Kodeksie wyborczym.