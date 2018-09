Najnowszy sondaż. Tylko trzy partie w Sejmie, dominacja Zjednoczonej Prawicy

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że PiS (wspólnie z Solidarną Polską i Porozumieniem, a więc jako Zjednoczona Prawica) może liczyć na 43 proc. głosów. To spadek o 1 pkt proc. w porównaniu do badania z końca sierpnia. Na drugiej pozycji niezmiennie plasuje się Platforma Obywatelska. Ugrupowanie Grzegorza Schetyny osiągnęło wynik 18 proc. To o 1 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Ostatnią siłą, która znalazłaby się w Sejmie, jest ruch Kukiz'15, na który swój głos chce oddać 7 proc. badanych.

Poniżej progu wyborczego znalazły się: Polskie Stronnictwo Ludowe (4 proc.), Sojusz Lewicy Demokratycznej (4 proc.), Nowoczesna (3 proc.), Wolność (2 proc.), Partia Razem (2 proc.) Niezdecydowanych było 16 proc. ankietowanych.

Sondaż został przeprowadzony przez Centrum Badania Opinii Społecznej w dniach 6-13 września.