Darmowa antykoncepcja dla nastolatków? Czarzasty: Dzieci rodzą dzieci

– 29 czerwca jest referendum wewnątrz SLD. 23 tysiące członkiń i członków partii zdecydują, muszą odpowiedzieć, czy SLD ma iść samo – zawsze ten wariant wraca – czy w koalicji – stwierdził Włodzimierz Czarzasty na antenie RMF FM. Polityk dodał, że jego zdaniem „SLD powinno funkcjonować w tej koalicji, w której funkcjonowało w ramach wyborów do Parlamentu Europejskiego”. – Co będzie sukcesem opozycji w jesiennych wyborach parlamentarnych? – zapytał Robert Mazurek. – Jeśli chodzi o koalicję – zwycięstwo. Zwycięstwo nad PiS – odpowiedział Włodzimierz Czarzasty.

Jednym z poruszonych wątków podczas programu w RMF FM była darmowa antykoncepcja dla nastolatków. – Jestem za tym, żeby jeżeli prawo wyraża zgodę na współżycie, żeby ci ludzie mieli prawo również do darmowej antykoncepcji. Dlatego że 16-letnie dzieci potem rodzą dzieci – powiedział na antenie RMF FM.

Rada Krajowa SLD

W niedzielę 9 czerwca Włodzimierz Czarzasty po posiedzeniu Rady Krajowej SLD podsumował kampanię wyborczą do PE. Polityk mówił także o strategii na nadchodzące wybory. – Jesteśmy z tej kampanii w wyborach do PE zadowoleni. Uważamy że odpowiedzialność za wszystko to, co dobre i co złe spada równomiernie na wszystkich udziałowców tej koalicji, czyli na pięć partii. Kierunek dyskusji Rady Krajowej jest taki, że uważamy że powinniśmy kontynuować tę koalicję i to przedsięwzięcie, gdyż tworzenie jednego demokratycznego bloku jest według nas rozsądne – stwierdził Włodzimierz Czarzasty. – Podjęliśmy również decyzję o zwołaniu referendum co do tego, w jaki sposób ostatecznie pójdziemy w wyborach do polskiego parlamentu – dodał polityk, którego słowa cytuje portal 300polityka.pl.