Posłanka KO dostała zaproszenie na Pokutny Marsz Różańcowy. „Jakim prawem?”

„Mam pytanie do Kancelarii Sejmu. Jakim prawem wysyłają mi państwo na kalendarz sejmowy na iPad sejmowy zaproszenie na (UWAGA!) Pokutny Marsz Różańcowy? Co to za szczególne wydarzenie rangi parlamentarnej które jest wpisywane posłom w kalendarz służbowy? Proszę o wyjaśnienie!!!” – napisała Jagna Marczułajtis-Walczak na swoim profilu na Twitterze.

Posłance KO odpowiedział w komentarzach ksiądz Grzegorz Kramer. „Z tego co widzę, to wysyłającym jest sekretariat@krucjata a nie Kancelaria. A sejmowy mail jest ogólnostępny, więc każdy może do Pani wysłać zaproszenie, które można odrzucić:)” – napisał duchowny.

„Do kalendarza wpisać wydarzenie może albo Kancelaria Sejmu albo użytkownik kalendarza. To byłby chaos, gdyby każde zaproszenie, przesłane na adres sejmowy, automatycznie zapisywało się w kalendarzu posła” – odparł poseł Jarosław Urbaniak. Z kolei Jagna Marczułajtis-Walczak w odpowiedzi na uwagę dotyczącą autora zaproszenia zastanawiała się, czy „oznacza to, że sekretariat Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę ma dostęp do kalendarzy posłów”.

Czytaj także:

Kaleta mówił o przeszłości Olejnik. „Proszę, aby tej wypowiedzi nie wycinać z kontekstu”