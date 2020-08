Spięcie Czarzastego i Rymanowskiego. „Chyba z panią Margot”

We wtorek Włodzimierz Czarzasty był rozmówcą Bogdana Rymanowskiego w „Gościu Wydarzeń” . W programie poruszono kwestię m.in. zamieszek w Warszawie towarzyszących aresztowaniu aktywistki LGBT Margot (ona sama identyfikuje się jako kobieta, policja przedstawia ją jako Michała Sz. – red.). Czarzasty zarzucił policjantom, że zachowali się wobec protestujących jak „pogubione dzieci, które wykonują rozkazy” . Stwierdzi też, że polska policja „biła dzieciaki” .

Pani Margot

Czarzasty zachęcał Rymanowskiego do zaproszenia do programu Margot, co stało się przyczyną spięcia między gościem i prowadzącym. Poszło o to, jak mówić o aktywistce. Nagranie z tej sytuacji zamieszczono na Twitterze Lewicy.

– Panią Margot niech pan zaprosi. Bo myślę, że zrobi pan naprawdę bardzo emocjonalny program – mówił Włodzimierz Czarzasty. W tym momencie redaktor odpowiedział: „Z przyjemnością zrobię rozmowę z panem Michałem Sz., pseudonim Margot” .

– Chyba z panią Margot, tak mi się wydaje – usiłował poprawić Rymanowskiego Czarzasty. – Wolę pozostać przy nazewnictwie formalnym, bo prawdopodobnie w dowodzie jest imię i nazwisko "Michał Sz." – wyjaśnił Rymanowski.

– A ja wolę pozostać przy tym, jak ta dziewczyna ma prawo żądać, żeby do niej się odnosić – odparował Czarzasty.

