Sondaż: Polacy chcą pozostać w UE. Mają wątpliwości co do skutków zasady „pieniądze za praworządność”

Planowane przez polski rząd ewentualne weto unijnego budżetu sprawiło, że opozycja twierdzi, jakoby władze szykowały się do polexitu. Z kolei większość rządząca podkreśla, że to w rzeczywistości walka o niezależność Polski. Przeciąganie liny nad Funduszem Odbudowy i unijnym budżetem ponownie przywróciły pytania: jakiej Unii Europejskiej chcą Polki i Polacy?

Sondaż: 81,1 proc. Polaków za pozostaniem w UE

Na zlecenie „Rzeczpospolitej” pracownia IBRiS przeprowadziła sondaż, w którym pytano badanych o to, jak zagłosowaliby, gdyby rozpisano referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Aż 81,1 proc. ankietowanych opowiedziało się za pozostaniem we Wspólnocie, 11 proc. za wyjściem Polski z UE. 7,9 proc. badanych wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Co do obecności Polski w UE większość respondentów nie miała wątpliwości, za to podziały są zauważalne, gdy pytania dotyczyły szczegółów funkcjonowania we wspólnocie.

Sondaż: Opinie Polaków na temat praworządności i unijnego budżetu

Na pytanie, czy zgadzają się z propozycją łączenia funduszy unijnych z zasadami praworządności, 29 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „zdecydowanie się zgadzam” a „raczej się zgadzam” – 15,8 proc. „Zdecydowanie się nie zgadzam” to odpowiedź 27,7 proc. badanych, a „raczej się nie zgadzam” – 16,5 proc. Odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć” udzieliło 11 proc. respondentów.

W sondażu „Rz” pytano też o obawy ankietowanych dotyczące ewentualnego powiązania pieniędzy unijnych z zasadą praworządności. Pytanie brzmiało: „Czy obawiasz się, że po przyjęciu zasady »pieniądze za praworządność« Polska straci dostęp do funduszu europejskich?”. 33,3 proc. respondentów wybrało odpowiedź „raczej się zgadzam”, 24,9 proc. – „zdecydowanie się zgadzam”. Odmiennego zdania było 22,4 proc. (wybrali odpowiedź „zdecydowanie się nie zgadzam”) oraz 11,2 proc. badanych („raczej się nie zgadzam”).

