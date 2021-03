Jarosław Kaczyński spotkał się z klubami „GP” na Albicli. Zagadkowa wypowiedź o Pawle Kukizie

Wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wziął udział w wirtualnym spotkaniu Klubów „Gazety Polskiej” na portalu Albicla. Szef PiS wyraził m.in. nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy zakończy się pandemia koronawirusa. – Głęboko wierzę w to, że rację mają optymiści spośród lekarzy, że za kilka miesięcy będzie już po zarazie – mówił Kaczyński.

Portal niezalezna.pl przytacza też deklaracje Jarosława Kaczyńskiego na temat rzekomego zagrożenia „ideologią LGBT”. – Póki my rządzimy, to nam niczego nikt nie narzuci. Ci wszyscy, którzy chcą żyć w świecie normalnym, w świecie, w którym kobieta jest kobietą, mężczyzna jest mężczyzną, i nikt nie mówi o kobiecie jako o „osobie z macicą”. (...). My to gwarantujemy. Będziemy bardzo zaciekle i twardo bronić – powiedział prezes PiS.

Kaczyński potwierdza rozmowy z Kukizem. „Można powiedzieć, że dobrze się znamy”

W trakcie spotkania z Klubami „Gazety Polskiej” pojawiły się też pytania do Jarosława Kaczyńskiego o tarcia wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Lider PiS, największej partii w ZP, ocenił: – To, że w koalicji są różnice zdań, nie ma żadnego znaczenia. Od tego jest kierownictwo koalicji, by pewne sprawy łagodzić.

Prezes PiS odniósł się także do niedawnych spekulacji, które zapoczątkował Paweł Kukiz. Lider Kukiz'15 w rozmowie z „Rzeczpospolitą” nie wykluczył, że byłby gotów na współpracę ze Zjednoczoną Prawicą w kilku kwestiach. Pytany o tę sprawę, zastrzegł, że może potwierdzić jedynie, że prowadzi rozmowy z Kukizem.

– Pojawiły się w mediach takie informacje, z których by wynikało, że ta rozmowa, to pierwsza czy jedna z niewielu rozmów. Takich rozmów było już bardzo wiele. W tej chwili można powiedzieć, że z Pawłem Kukizem dobrze się znamy – powiedział Kaczyński.