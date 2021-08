Morawiecki o szczegółach ewakuacji z Afganistanu. „Polska nie zostawia przyjaciół w potrzebie”

Tuż po zakończeniu posiedzenia Rady Ministrów Mateusz Morawiecki spotkał się z ministrami spraw zagranicznych, obrony narodowej i spraw wewnętrznych, aby omówić sytuację związaną z ewakuacją z Afganistanu osób, które współpracowały z polską misją i kontyngentem wojskowym.

– Dziękuję MON za przeprowadzenie akcji już w czerwcu. Polacy patrolowali, nadzorowali, dbali o pokój w prowincji Ghazni w środkowo-południowo-wschodnim Afganistanie. Ta prowincja już wcześniej została opanowana przez talibów. Już w czerwcu zaproponowaliśmy ewakuację osobom z tej prowincji, które współpracowały z Polakami i kilkanaście osób wraz z rodzinami pojawiły się w Polsce lub innych miejscach – wyjaśnił premier.

Morawiecki: Ilu Afgańczyków trafi do Polski?

Mateusz Morawiecki dodał, że 16 sierpnia do Polski trafiła prośba o pomoc ze strony UE i NATO oraz MKOL w sprawie ewakuacji osób, które pracują na rzecz tych organizacji w Afganistanie. – Listę tych osób otrzymamy w najbliższych dniach. Będzie ich około 100. Organizujemy ten proces we współpracy z Uzbekistanem, żeby logistyka była jak najsprawniejsza – tłumaczył szef rządu.

– Zobowiązałem ministrów obrony narodowej oraz administracji i spraw wewnętrznych do bardzo szczegółowego przejrzenia dokumentacji sprzed lat, aby każdy kto kiedykolwiek współpracował z RP, mógł u nas uzyskać schronienie. Polska nie zostawia przyjaciół i sojuszników w potrzebie – dodał Morawiecki.

facebook

Afganistan. Polska współpracuje z Uzbekistanem

– Organizujemy ten proces we współpracy z Uzbekistanem, także po to, żeby logistyka tego transportu była jak najsprawniejsza, żeby nasze samoloty mogły z Uzbekistanu bezpiecznie transportować osoby do Polski i Europy, natomiast nasze wojskowe samoloty, które już wczoraj wyruszyły, żeby były jak najczęściej używane, zresztą używane na trasie Kabul i Uzbekistan – podkreślił premier.

Polityk przekazał także informację o powołaniu zespołu międzyresortowego pod kierownictwem Mariusza Kamińskiego, który ma się zająć dyslokacją tych osób, które będą ewakuowane z Afganistanu do Polski.

Czytaj też:

Dramatyczna sytuacja kobiet w Afganistanie. Chłosta, pogróżki i obawa o własne życie