Najnowszy sondaż CBOS. Tracą PiS i Polska 2050, zyskuje KO. W badaniach ujawniła się jednak osobliwa tendencja

Jak wynika z wpisu CBOS-u na Twitterze, największym poparciem cieszy się wciąż Prawo i Sprawiedliwość (34 proc.) Warto odnotować, że jest to poparcie dla PiS i Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, które razem tworzą Zjednoczoną Prawicę, odkąd koalicję opuścił trzeci sojusznik – Porozumienie Jarosława Gowina. CBOS podaje, że w porównaniu z poprzednim sondażem, partia rządząca zanotowała spadek poparcia na granicy dwóch punktów procentowych.

Na drugim miejscu plasuje się Koalicja Obywatelska (18 proc.), która z kolei zanotowała wzrost poparcia o 2 punkty procentowe. Jak wskazuje PAP w swojej analizie dotyczącej wyników sondażu, jest to najlepszy wynik KO odnotowany przez CBOS w tym roku.

Osobliwa tendencja – niemal jedna czwarta wyborców nie wie, na kogo zagłosuje, lub odmawia udzielenia odpowiedzi

Podium zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni z wynikiem 11 proc.. Ugrupowanie odnotowało spadek liczby zwolenników o 2 pkt proc. i to najgorszy wynik tej partii od października 2020 r., a więc niemal od momentu powstania. Z sondażu wynika ponadto, że Konfederacja oraz Lewica notują 5proc. poparcia, a PSL nie przekracza progu wyborczego z wynikiem 3 proc. Podobnie bez szans na awans jest również Kukzi'15 z wynikiem 1 proc.

Co ciekawe, aż 18 proc. respondentów deklaruje, że nie wie, na kogo zagłosować. 5 proc. ankietowanych stwierdziło z kolei, że nie ujawni sondażowni swoich preferencji wyborczych. Oznacza to, że niemal jedna czwarta (23 proc.) wyborców to wielki znak zapytania przed kolejnymi wyborami. Badanie CBOS przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

