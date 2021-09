Zniszczone biura posłów Lewicy. „To efekt pisowskiego przemysłu pogardy”

Krzysztof Śmiszek pokazał na Twitterze zdjęcia zniszczonych biur poselskich polityków Lewicy w Ostrowie Wielkopolskim. Zdaniem posła to, co się stało to efekt „pisowskiego przemysły pogardy”.

Krzysztof Śmiszek poinformował za pośrednictwem Twittera o incydencie, do którego doszło w Ostrowie Wielkopolskim. Biura poselskie polityków Lewicy zostały zniszczone. Poseł pokazał w mediach społecznościowych zdjęcia, na których widać oblane żółtą farbą drzwi, a także namalowane czarnym sprayem napisy „Zabić LGBT” oraz „Lewica won!”. twitter Zdaniem Krzysztofa Śmiszka to, co wydarzyło się w województwie wielkopolskim jest „efektem pisowskiego przemysły pogardy”. Poseł zapewnił jednak, że tego typu akcje nie sprawią, że politycy Lewicy przestaną działać. „Jesteśmy nie do zatrzymania! Im więcej szczucia, tym więcej ludzi dobrej woli, którzy wiedzą, że progresywnych sił nie można wystraszyć” - zapewnił. Czytaj też:

