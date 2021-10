Grafika i przewrotny hasztag. Adam Szłapka zwrócił się do Mateusza Morawieckiego

W piątek 29 października Główny Urząd Statystyczny poinformował, że inflacja konsumencka wyniosła w październiku 6,8 proc. Mimo że jest to na razie tylko szybki szacunek, który prawdopodobnie finalnie nieco spadnie, to odczyt jest i tak o wiele wyższy, niż przewidywał konsensus rynkowy.

Przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka w mediach społecznościowych zamieścił grafikę, która ma pokazać, że wzrost cen to realny problem. „#DrogiPremierze Morawiecki” – napisał polityk, oznaczając szefa polskiego rządu na Twitterze. Użyty przez Adama Szłapkę hasztag nie jest przypadkowy.

Akcja Nowoczesnej. „#DrogiPremierze”

Przypomnijmy – niespełna dwa tygodnie temu rozpoczęła się akcja Nowoczesnej, którą określa hasztag „DrogiPremierze”. Partia zachęca użytkowników mediów społecznościowych do dzielenia się zdjęciami paragonów. Wszystko po to, aby pokazać, że ceny poszczególnych produktów wzrastają. „Dziś w całej Polsce ruszamy z akcją #DrogiPremierze! Ceny rosną, a rząd przygląda się bezczynnie. Pokażcie swoje paragony, pokażemy je Mateuszowi Morawieckiemu” – czytamy we wpisie Nowoczesnej na Twitterze.

Mateusz Morawiecki o inflacji

Na pytanie o inflację Mateusz Morawiecki odpowiedział podczas sesji Q&A, która odbywała się w połowie października. – Utrzymywanie inflacji w ryzach to zadanie niezależnego organu, instytucji, Rady Polityki Pieniężnej i Narodowego Banku Polskiego. To instytucje niezależne od instytucji centralnej, władzy, rządu – mówił wówczas premier. Jak dodał Mateusz Morawiecki, nie ma też pewnego rozwiązania, które pozwoliłoby na wyhamowanie inflacji. – Będę robił wszystko, żebyśmy tam, gdzie możemy, łagodzili skutki inflacji – podkreślił.

