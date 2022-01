W PSL dojdzie do rozłamu, aby wspomóc PiS? Stanowcza reakcja Sawickiego

Z ustaleń Onetu wynika, że w kuluarach sejmowych pojawiły się doniesienia o możliwym odejściu grupy posłów z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mieliby oni wspierać w najważniejszych głosowaniach Prawo i Sprawiedliwość.

W związku z doniesieniami o możliwym porozumieniu między Pawłem Kukizem a opozycją w sprawie powołania komisji śledczej, która miałaby się zajmować wyjaśnieniem m.in. afery Pegasusa, partia rządząca może mieć problemy z większością.

Politycy PSL wspomogą PiS?

Onet informował, że trzech lub czterech polityków PSL miało utworzyć nowe koło i „dla dobra kraju” wspierać Zjednoczoną Prawicę w kluczowych głosowaniach. Jednym z rozłamowców miałby być – zdaniem dziennikarzy – Marek Sawicki. Jest to były minister rolnictwa w czasach rządów PO-PSL.

– Gdyby tak się stało, Marek przekreśliłby całe swoje życie. PSL to nie jest zwykła partia. To jest rodzina, tradycja, historia, sztandar. Oczywiście on ma swoje zdanie, ale wyraża je publicznie, a nie po kątach. To nie byłoby w jego stylu i nikt w to nie wierzy – powiedział jeden z działaczy PSL.

Rozłam w PSL? Sawicki komentuje

Sam zainteresowany stanowczo zaprzecza medialnym doniesieniom. Podkreślił, że są one tak absurdalne, że nie chce ich nawet komentować. Portalowi wPolityce powiedział z kolei, że od 40 lat pracuje na swój wizerunek w polityce. Dodał, że sugerowanie mu współpracy z PiS jest pomówieniem, a jego prawnicy zastanawiają się, czy nie wystąpić na drogę sądową przeciwko autorowi artykułu.

– Sugerowanie, że ja buduję w PSL-u jakieś koło, które mogłoby nawiązać współpracę z PiS-em, to jest zwykłe pomówienie. Dziwię się, że dziennikarz tego typu puszcza coś takiego – podkreślił były minister rolnictwa.

