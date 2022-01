PiS szykuje drakońskie kary. RMF FM ujawnia treść projektu ustawy

Dziennikarze RMF FM zapoznali się z nowym projektem ustawy autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Projekt ten przewiduje znaczące zaostrzenie kar za łamanie obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa.

Aktualnie, jeśli w przestrzeniach zamkniętych nie nosimy maseczki lub nie zachowujemy wyznaczonego dystansu, policjant może na nas nałożyć mandat w wysokości od 20 do 500 zł. Jak wielokrotnie podkreślano, mandaty nie są jednak najpopularniejszą formą kar w takiej sytuacji. Policjanci sięgają wówczas po znacznie łagodniejsze środki – w postaci pouczenia obywatela.

PiS chce wprowadzić drakońskie kary

Projekt ustawy, pod którym podpisał się również prezes PiS Jarosław Kaczyński, zmienia wysokość kar – czytamy. Kara maksymalna wzrośnie aż do 2000 zł, co stanowi czterokrotność obecnej kary maksymalnej za wskazane wykroczenie. Osoby, które nie zgodzą się na przyjęcie mandatu od policjanta, a później przegrają sprawę w sądzie, „załapią się” na dodatkowe koszty w postaci 6 tysięcy złotych kary.

RMF FM podaje, że w projekcie znalazła się również inna zmiana. Policjant nie będzie już mógł sięgnąć po pouczenie. Kiedy ktoś złamie obostrzenie, funkcjonariusz będzie musiał wystawić mandat. Sejm ma się zająć rozpatrywaniem projektu ustawy w najbliższy wtorek.

Koronawirus w Polsce. Pandemia przybiera na sile

W piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz wskazał, że resort planuje dwie znaczące zmiany. Pierwsza to więcej testów, które będą dostępne dodatkowo we wszystkich laboratoriach i punktach wymazowych w Polsce. Druga to krótsza kwarantanna.

Resort w ostatnich dniach ogłosił, że długość kwarantanny wynosi siedem, a nie dziesięć dni. Teraz, dla medyków i służb mundurowych, czas ten ma zostać dodatkowo skrócony. Jeśli po pięciu dniach test wykaże wynik negatywny, kwarantanna będzie mogła zakończyć się wcześniej.

W ostatnich dniach Polska notuje sporo ponad 50 tys. zakażeń koronawirusem dziennie. – Spodziewamy się w najbliższych dniach przekroczenia pułapu 60 tys. zakażeń dziennie, tym bardziej że udział wariantu omikron to już ponad 63 proc. w ciągu ostatnich trzech dni – wskazał rzecznik MZ. Jak dodał, dominacja wariantu omikron plus coraz więcej testów przyniosą z pewnością również kolejne rekordy dzienne.

