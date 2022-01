„Musimy być realistami. Czeka nas ciężki test”. Morawiecki o nadchodzących tygodniach pandemii

W cotygodniowym podaście premier Mateusz Morawiecki mówił, że w związku z dynamicznie rosnącą liczbą zakażeń całe polskie społeczeństwo czeka „ciężki test”. – Nie może być mowy o żadnej obojętności.(...) Wkrótce może być 100 tys. nowych przypadków dziennie – zaznaczył premier.

Wyjaśnił, że „stawianie diagnoz w sprawie wariantu Omikron to rola specjalistów”, natomiast „rolą rządu jest słuchać ich głosu a decyzje podejmować z myślą o bezpieczeństwie, zdrowiu i życiu obywateli”. – Musimy być realistami. Czeka nas ciężki test – nie tylko państwo i system ochrony zdrowia, ale też całe społeczeństwo – zaznaczył szef rządu.

Podkreślił, że „najważniejsze w tej chwili to niedopuszczenie do przeciążenia systemu ochrony zdrowia”. Wyjaśnił, że w ubiegłym tygodniu, wraz ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, przedstawił założenia rządowej strategii walki na nachodzące tygodnie. – Poza dalszym rozwojem programu szczepień, to przede wszystkim zwiększenie dostępności testów na COVID-19, abyśmy mieli jak największą kontrolę nad sytuacją epidemiczną – mówił.

Premier sporo miejsca w podcaście poświęcił planom rządu na przygotowanie kraju na kolejne tygodnie pandemii, wzmacniana ma być opieka ambulatoryjna, zwiększana baza dla leczenia szpitalnego – czyli ma powstać więcej łóżek covidowych, do dyspozycji służby zdrowia ma być także więcej respiratorów.

Morawiecki o rozmowach z opozycją. „Od rozmawiania nie ratuje się życia”

Premier odniósł się także do spotkania strony rządowej z przedstawicielami opozycji ws. dalszej strategii walki z COVID-19. – Wokół spraw najwyższej wagi prowadzimy otwartą debatę. Zależy nam na tym, żeby brali w niej udział przedstawiciele możliwie największej liczby stronnictw i środowisk – oświadczył Morawiecki.

– Rząd i koalicja rządząca zaprosiła opozycję do współpracy ws. wymagających szerokich konsultacji i porozumienia ponad podziałami politycznymi. W każdym demokratycznym porządku opozycja jest ważną częścią systemu politycznego, mającą do odegrania ważną rolę, wpływ na politykę rządzących – zaznaczył premier.

W ocenie premiera Morawieckiego – wymaga to jednak „dobrej woli i odrobiny odpowiedzialności”. – Mam wrażenie, że wielu polityków przez swoją zapalczywość często tego nie rozumie. Słyszymy zarzuty, że od rozmawiania nie ratuje się życia; że życie ratują wyłącznie konkretne ustawy i rozporządzenia. Z tymi stwierdzeniami częściowo się zgadzam – przyznał Morawiecki.

– Wbrew opiniom tych, których nic nie jest w stanie przekonać do współpracy z rządem, według mnie to było dobre i ważne spotkanie – ocenił premier.

– Wierzę, że dzięki takim rozmowom uda się przedstawić nie tylko działania, które pozwolą ochronić wydolność systemu opieki zdrowotnej i zwiększyć liczbę Polaków, którzy przyjęli ochronną dawkę szczepionki. Potrzebujemy takich rozwiązań, które po prostu nie utkną w Sejmie, bo kiedy stawką jest ludzkie zdrowie i życie, to nie stać nas na obstrukcję w procedowaniu ustaw – oświadczył premier.

– Możemy się różnić i mieć inne poglądy, ale to nie jest powód, aby opóźniać działania podejmowane na poziomie państwowym„”.Działajmy razem z myślą o wszystkich Polakach a nie przeciwko sobie nawzajem – zaapelował Morawiecki.