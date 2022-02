Donald Tusk tłumaczy, co Rosja robi na Ukrainie. „Cały świat lubi używać fałszywego określenia”

Rozmowa rozpoczęła się od pytania prowadzącego o „kryzys rosyjsko-ukraiński” . Donald Tusk zwrócił uwagę na to sformułowanie, które jego zdaniem jest nieadekwatne do opisu sytuacji na Ukrainie. – Musiałbym prosić o nieużywanie tego terminu. To się przyjęło, cały świat lubi używać tego jednak fałszywego określenia. To jest agresja Rosji na Ukrainę – wyprostował przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Tusk tłumaczył, że w ludziach jest skłonność do wypierania ponurych faktów, ale trzeba nazwać rzeczy po imieniu.

– To już nie jest kwestia interpretacji. Zaczęła się wojna, wjechały czołgi, jedno państwo zaatakowało drugie. Lider, czy dyktator tego państwa, Putin, wprost kwestionuje sens istnienia Ukrainy. W jego słowa widać już nie tylko chęć zagarnięcia wschodniej części Ukrainy. Każde jego wystąpienie w ostatnich latach to kwestionowanie państwa Ukraińskiego – mówił w „Rozmowie Piaseckiego” na antenie TVN24 Donald Tusk.

Tusk: Jesteśmy na początku galopującej wojny

Prowadzący zwrócił uwagę, że konflikt w Ługańsku, Doniecku, na Krymie, trwa już od 2014 roku, a sytuacja trwała w swego rodzaju stanie „zamrożenia” . - Tam właściwie każdego dnia ludzie giną - zaznaczył Tusk. Dodał, że jego zdaniem konflikt „czekał” na eskalację, a Putin nie był wcale zainteresowany doprowadzeniem do pokoju. - Obawiam się, że jesteśmy na początku tego niebezpiecznego zjawiska, jakim jest ta nie pełzająca, ale galopująca wojna - mówił Tusk.